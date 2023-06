Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie gehört zu den derzeit wichtigsten Theaterautorinnen im deutschsprachigen Raum und stellt in ihrem neuen Stück die Frage, ob wir Menschen tatsächlich eindeutig sagen können, wir seien Mann oder Frau. Enis Maci, 2018/19 Hausautorin in Mannheim, behandelt das gesellschaftspolitische Thema zurückhaltend poetisch. Die Regie der Stuttgarter Uraufführung setzt auf starke Bilder.

Catherine und David laufen an einem warmen Sommertag an einem südfranzösischen Strand entlang. Sie sind nackt, scheinbar völlig sorglos. So wie sie miteinander reden, könnten