Carrie Fisher ist vor acht Jahren gestorben, aber die Erinnerung an sie als Prinzessin Leia lebt. Eines ihrer berühmtesten Film-Outfits ist nun für viel Geld in den USA versteigert worden.

Dallas (dpa) - Ein berühmtes Outfit der verstorbenen Star-Wars-Schauspielerin Carrie Fisher ist in den USA für umgerechnet mehr als 160.000 Euro versteigert worden. Das goldene Bikinikostüm mitsamt dazugehörigen Hüft- und Armringen kam beim Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas für 175.000 Dollar unter den Hammer. Eine bei den Dreharbeiten zum ersten Star-Wars-Film verwendete Miniaturversion eines Y-Wing-Raumschiffes wurde gar für die stolze Summe von 1,55 Millionen Dollar (1,4 Mio. Euro) versteigert.

Fisher, die im Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben war, hatte das Kostüm einst in ihrer Rolle als Prinzessin Leia in «Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter» getragen. In dem Film aus dem Jahr 1983 wird Leia von dem Verbrecherboss Jabba als persönliche Sklavin gehalten, ehe sie ihn selbst mit der Kette erwürgt, mit der sie an seinen Thron gekettet gewesen war.

Entworfen wurde das Kostüm von Richard Miller. Heritage Auctions bewarb es mit den Worten: «Ohne Frage gehört Carrie Fishers "Sklavin Leia"-Kostüm zu den denkwürdigsten im Star-Wars-Franchise.»