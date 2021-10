Die Staatsphilharmonie betreibt mit den Mannheimer Meisterkonzerten im Rosengarten und den Philharmonischen Konzerten im Pfalzbau zwei eigenveranstaltete Abonnementreihen. Trotz Corona-Pandemie geht das Orchester nun sogar gestärkt aus der Krise hervor. Für die Saison 21-22 wurde eine Rekord-Steigerung der Abonnementzahlen von 46 Prozent verzeichnet, für die Ludwigshafener Konzertreihe gar ein Zuwachs von knapp 60 Prozent. Intendant Beat Fehlmann sieht den Grund für den Erfolg in der Pflege des Stammpublikums und dem Engagement der Institution auch während der Pandemie: „Abstandhalten war und ist ein wichtiges Gebot der vergangenen anderthalb Jahre, dennoch haben wir in dieser Krise bewusst auf Nähe gesetzt.“ Die Abonnements seien nie ausgesetzt worden und die Interessenten habe man per Anschreiben auf dem Laufenden gehalten, erklärt Pressesprecherin Judith Schor. Gerade kleinere Formate wie die Sofakonzerte seien während der Pandemie gut beim Publikum angekommen. Die Steigerung führt sie darauf, aber auch auf eine neue Form der „Abo-Kampagne“ zurück: „Wir sind auf Wochenmärkte gegangen und haben die Leute direkt angesprochen und ihnen das Programm vorgestellt.“ Auf diese Weise habe die Staatsphilharmonie auch Lehren aus der Krise ziehen können.