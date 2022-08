Francesca Schmidts „1774. Als die jungen Genies die Freiheit suchten“ erzählt wunderbar vom Aufbruch der Dichtergeneration um Goethe und einer ganzen Epoche.

1774 ist das Jahr, in dem der französische König Ludwig XV. stirbt und sich in den Kolonien Nordamerikas um George Washington bewaffneter Widerstand gegen die Herrschaft des englischen Mutterlands formiert. Es ist aber auch das Jahr, in dem Goethes Welterfolg „Die Leiden des jungen Werthers“ erscheint. „Sturm und Drang“ nennt sich die Bewegung junger, gegen Herkommen und überkommene ästhetische Regeln revoltierender Dichter, deren Kopf Goethe ist. „1774. Als die jungen Genies die Freiheit suchten“ heißt Francesca Schmidts Buch, das auf den „Sturm und Drang“ in seiner Endphase Monat für Monat den Scheinwerfer richtet.

Es sei heutzutage leichter, ein Waschmittel zu verkaufen, als Goethes Gedichte schmackhaft zu machen, stellte der Schweizer Schriftsteller und Goethe-Verehrer Adolf Muschg einmal nicht ohne sarkastischen Unterton fest. Francesca Schmidt unternimmt einen solchen Versuch gar nicht erst. Das Buch der Lehrerin an einem rheinland-pfälzischen Gymnasium rührt weder die Werbetrommel für den Dichter, dem der Filmtitel „Fack ju Göhte“ den Schulausschluss unmissverständlich nahegelegt hat, noch neigt ihr Buch zur Glorifizierung des deutschen Nationaldichters. Francesca Schmidts Goethe ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, sie entrückt ihn nicht in den Olymp der Dichter und Denker. So lernt der Leser gleich bei der ersten Begegnung im Januar den Frankfurter Honoratiorensohn als einen begeisterten Schlittschuhläufer auf dem Main kennen.

Unter Literaturrevoluzzern

Ebenso plastisch wie Goethe selbst aus seiner Zeit und seinen Lebensumstände wird Goethes Freundeskreis vorgestellt. So wird der Leser selbstverständlich mit Johann Gottfried Herder und Jacob Michael Reinhold Lenz bekannt, beide mit Goethe seit Straßburger Tagen befreundet, aber auch mit Johann Heinrich Merck und Christian Friedrich Daniel Schubart und mit heute weitgehend vergessenen Dichtern wie Friedrich Maximilian Klinger, dessen gleichnamiges Drama „Sturm und Drang“ der gesamten Bewegung den Namen gab.

In der Mitte des Buches steht die Rheinreise, die Goethe im Sommer 1774 mit dem befreundeten Schweizer Dichter Johann Caspar Lavater und dem rüpelhaften Pädagogen Johann Bernhard Basedow unternahm. Wer vom „Sturm und Drang“ redet, kann eben vom jungen Goethe, dem erfolgreichsten unter diesen Literaturrevoluzzern, unmöglich schweigen.

Das Jahr 1774 ist dabei von der Autorin gut gewählt. Es war nämlich das Jahr, in dem der durch seinen „Götz von Berlichingen“ in Deutschland bereits als Dramatiker bekannte Goethe innerhalb von nur zwei Monaten zu Jahresbeginn seinen „Werther“ wie im Rausch niederschrieb und gegen Jahresende veröffentlichte. Und es war das letzte Jahr, das Goethe in seiner Geburtsstadt Frankfurt verbrachte, bevor er nach Weimar an den Hof Herzog Carl Augusts ging und in seiner künstlerischen Entwicklung die „Sturm und Drang“-Phase von der klassischen Periode abgelöst wurde.

Für Francesca Schmidt stand am Anfang ihrer Begeisterung für diese Epoche aber weniger Goethe als sein Freund Lenz, denn über die Motive Mord und Selbstmord in dessen Werk hat sie ihre Doktorarbeit geschrieben. Gleich der erste Satz ihres Buches ist so denn auch ein deftiges Zitat aus Lenz„ Drama „Die Soldaten“, das dem berühmten aus Goethes „Götz“ in nichts nachsteht. Und Lenz„ sozialkritischen Dramen „Der Hofmeister“ und „Der neue Menoza“ widmet sie ebenso ausführliche Darstellungen wie Goethes Werken. Der Leser lernt aber auch den Darmstädter Kreis der Empfindsamen um Merck und den Göttinger Hainbund um den Lyriker Ludwig Hölty und Johann Heinrich Voß, den späteren Homer-Übersetzer, kennen, zwei Zirkel junger Dichter, die ihre enthusiastische Verehrung für den Lyriker Friedrich Gottlieb Klopstock eint.

Allen diesen jungen Genies gemeinsam ist ihr Freiheitsdurst. Den politischen Aspekt der Freiheit trägt Schubarts Monatszeitschrift „Deutsche Chronik“ zu Schmidts literarischem Jahreskalender bei. Wenn die anderen, besonders Herder, ständig unter Geldsorgen leiden, hat Schubart, der mit 35 Jahren älteste der jungen Brauseköpfe, außerdem noch mit der Zensur zu kämpfen. 1777 wird er auf Befehl des Herzogs Karl Eugen auf württembergisches Territorium gelockt und zehn Jahre lang auf der Festung Hohenasperg eingekerkert werden.

Frauenschicksale

Dass der Autorin Frauenschicksale am Herzen liegen, ist naheliegend. So erfährt der Leser einiges über männliche Dominanz auch der revoltierenden Jugend und über Goethes ein Jahr jüngere Schwester Cornelia, die, unglücklich verheiratet, nach der Geburt ihrer zweiten Tochter 1777 stirbt. Er lernt unter anderen Herders patente Ehefrau Karoline kennen und die von Goethe angehimmelte, ebenfalls unglücklich mit dem weitaus älteren Geschäftsmann Peter Anton Brentano verheiratete Maximiliane, genannt Maxe, nebst deren Mutter, Goethes ältere Freundin und Vertraute Sophie von La Roche. Und selbstverständlich begegnet er Charlotte Buff, verheiratete Kestner, dem Vorbild für die Lotte im „Werther“, deretwegen der sensible junge Mann sich im Roman erschießt.

Vorbild Florian Illies

Als eine der Quellen für ihr sehr gut recherchiertes Buch nennt Francesca Schmidt selbst Bruno Preisendörfers „Reise in die Goethezeit“. Als Vorbild für die monatliche Erzählung eines Jahres darf aber wohl Florian Illies’ „1913“ vermutet werden, der mit seinem Annuarium des Jahres vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs einen Bestseller landete.

Am Ende von „1774“ mit seinen zahlreichen Personen und vielen Ereignissen findet sich zur besseren Orientierung ein Personenverzeichnis mit Kurzbiographien und Abbildungen der bedeutendsten Stürmer und Dränger sowie eine geraffte Zeittafel und ein Verzeichnis der Quellen und benutzten Literatur. Wer eine leicht lesbare, lebendig geschriebene Einführung in den „Sturm und Drang“ wünscht, dem sei dieses Buch empfohlen. Man legt es ungern aus der Hand.

Francesca Schmidt: „1774. Als die jungen Genies die Freiheit suchten“; Südverlag, Konstanz; 296 Seiten, 22 Euro.