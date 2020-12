Die vom Hamburger Unternehmer Alexander Otto gegründete Stiftung Lebendige Stadt ruft Städte und Kommunen auf, sich für den mit 15 000 Euro dotierten Stiftungspreis „Kunst kann überall“ zu bewerben. Preiswürdig sind Initiativen, die öffentliche, bislang wenig beachtete und genutzte Räume wie Grünanlagen, Innenhöfe oder Foyers für Kulturschaffende Corona-gerecht erschließen. Entscheidend ist, wie die Vermittlung öffentlicher Räume auf Seiten der Stadt oder Kommune institutionalisiert wird und möglicherweise auch nach der Corona-Pandemie auf Nachhaltigkeit angelegt ist. „Kultur übernimmt wichtige gesellschaftliche Funktionen in Bezug auf Identitätsstiftung, Wertevermittlung, Integration und Inklusion. Umso wichtiger ist es, dass wir auch in dieser herausfordernden Zeit Kulturschaffenden helfen, dass sie ihrer Arbeit weiter nachgehen können“, so Alexander Otto, Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung. Bewerbungen sind bis 12. Februar möglich. Info: www.lebendige-stadt.de.