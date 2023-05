Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sportreporter Gerhard Delling (61) ist noch Jahre nach seinem Abschied vom TV-Geschäft als Traumpartner von Fußballprofi Günter Netzer (76) populär. Nun also das Romandebüt des Journalisten – das ganz ohne Fußball auskommt.

In „Ella & Co KG“ geht es noch nicht mal am Rande um der Deutschen liebsten Sport. Angeregt von eigenen Erinnerungen und von Erzählungen aus seiner Familie hat Gerhard