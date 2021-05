Eine Spielplanpräsentation der anderen Art bot am Dienstag das Badische Staatstheater Karlsruhe. Doch nicht nur die in Pandemiezeiten schon „normal“ gewordene virtuelle Vermittlung war für das Theater bei der Vorstellung seiner Pläne neu, auch unter anderen Aspekten bewegt sich das Haus auf neuen Wegen.

Ganz konkret wird es ab Herbst einen neuen Eingangsbereich vom Vorplatz aus links vom Haus geben, weil der bisherige Eingang im Zuge der zuletzt ja sehr in die Diskussion geratenen, weil immer teurer werdenden Umbaumaßnahmen dem Neubau eines Schauspielhauses weichen muss.

Ganz anders aber war diese Vorstellung auch vor dem Hintergrund der vielbeachteten Personalveränderungen am Haus. Wegen massiver Kritik an seinem Führungsstil war im November der Vertrag mit Intendant Peter Spuhler aufgelöst worden. Weder trat am Dienstag der Noch-Theaterleiter in Erscheinung noch wurde sein Name ein einziges Mal erwähnt. Der Geschäftsführende Direktor Johannes Graf-Hauber und die Betriebsdirektorin Uta-Christine Deppermann, vor allem aber die Spartenleiterinnen und Generalmusikdirektor Georg Fritzsch waren die Protagonisten.

Das Badische Staatstheater hat gestern seinen Spielplan für die komplette Saison 2021/22 vorgestellt, aber einen im wahrsten Sinn des Wortes mit Vorsicht. Vor allem die Pläne bis zum Frühjahr kalkulieren weiter mögliche Einschränkungen mit ein. Zudem wird weiter mit reduzierter Besucherzahl gerechnet.

Oper mit viel Chor erst in einem Jahr

In der Oper gibt es deshalb als erste Neuproduktion Mozarts chorlose Buffa „Die Gärtnerin aus Liebe“, gefolgt von der Operette „Gräfin Mariza“. „Salome“ und die chorprächtige „Aida“ als groß besetzte Werke sind erst in einem Jahr vorgesehen.

Im Schauspiel greifen schon neue Führungsstrukturen, das Ensemble selbst kuratiert das Programm im Studio. Im Spielplan sind viele Stücke von Frauen, darunter als deutsche Erstaufführung das Stück „Gabriel“ von George Sand aus dem Jahr 1839.

Im Ballett wird zunächst eine Corona-taugliche Tanzversion von Shakespeares „Was ihr wollt“ gezeigt.

Das Junge Staatstheater feiert sein zehnjähriges Bestehen mit viel Programm für Menschen ab drei Jahren.

Festival mit dem Theater im Pfalzbau

Die Sparte Volkstheater bietet unter anderem im März ein Festival für partizipative Kunst zusammen mit dem Stadtensemble des Nationaltheaters Mannheim und dem Theater im Pfalzbau Ludwigshafen.

Info

www.staatstheater.karlsruhe.de. Dort gibt es online schon das Spielzeitheft und am 18. Mai um 19 Uhr einen Live-Stream mit der Vorstellung des Spielplans