Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als Spezialisten für die Inszenierung der Wirklichkeit haben sich die Gründer des Theaterkollektivs Rimini Protokoll in über 20 Jahren einen Namen gemacht. Die Arbeit „All right. Good night“, die bei den Festspielen Ludwigshafen im Theater im Pfalzbau zu Gast war, ist aber anders als alles bisher Gesehene. Und überhaupt anders als alles, was jemals auf einer Theaterbühne gezeigt worden ist.

„All right. Good night.“ Das sind die letzten beiden Sätze, die der Pilot des Fluges MH 370 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking in sein Funkgerät spricht. Danach