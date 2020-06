Die Schriftstellerin Helga Schubert hat bei den 44. Tagen der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt den mit 25.000 Euro dotierten Bachmann-Preis gewonnen. Die 80-Jährige wurde für ihren Text „Vom Aufstehen“ ausgezeichnet, teilte die Jury gestern mit. Es geht darin um Erfahrungen einer Tochter mit ihrer vom Weltkrieg geprägten Mutter. Schubert sagte, sie sei „unglaublich glücklich“ und verriet, dass ihr Text eine Hommage an Ingeborg Bachmann sei, zu deren Ehren der Preis ins Leben gerufen worden ist.

14 Autoren stellten sich der Jury. Ihre Lesungen waren wegen der Corona-Epidemie aufgezeichnet worden, die Jurydiskussionen live. Für Schubert war ihre Lesung eine späte zweite Chance. Bereits vor vierzig Jahren war sie zu dem Wettlesen eingeladen worden, durfte aber nicht aus der DDR ausreisen. Von 1987 bis 1990 saß sie in der Jury des Wettbewerbs.

Insgesamt wurden fünf Preise vergeben. Der Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro) ging an die Deutsche Lisa Krusche, der Kelag-Preis (10 000 Euro) an Egon Christian Leitner, der 3sat-Preis (7500 Euro) an Laura Freudenthaler, der BKS-Bank-Publikumspreis (7000 Euro) an Lydia Haider (alle Österreich).