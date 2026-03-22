Die „Luft von anderem Planeten“, die Stefan George in seinem von Arnold Schönberg vertonten Gedicht „Entrückung“ witterte – sie ließ den Atem stocken in diesem Konzert.

Am Werk waren mit dem Belcea Quartet eines der besten Streichquartette unserer Tage, mit der kanadischen Sopranistin Barbara Hannigan eine der profiliertesten Interpretinnen modernen Repertoires. Das nach seiner Primgeigerin Corina Belcea benannte Quartett eröffnete kompromisslos: mit Anton Weberns „Fünf Sätzen für Streichquartett“, aus denen man fast nahtlos jene beklemmende Adagio-Einleitung hervorgehen ließ, die Mozarts „Dissonanzenquartett“ den beredten Beinamen einbrachte. Auf diese Weise wurde Weberns betont fragile, 1909 komponierte Musik zum Vorspiel für Mozarts 1785 entstandenes Quartett.

Es war ein sehr intensives Konzert. Foto: studio visuell/oho

Mit jener hypersensiblen Akribie, die man von den Alben der Formation kennt, legte das Belcea Quartet bei Webern poröse Schönheit frei. Bei Mozart machte man hörbar, wie nah das schon am mittleren Beethoven der Rasumowsky-Quartette ist: im Kopfsatz mit seinen irritierenden Dissonanzen, aber auch im Finale mit seinen schroffen „Schicksalsschlägen“, die den musikalischen Fortgang immer wieder unterbrechen.

Barbara Hannigan singt Hindemith und Schönberg

Für Hindemith und Schönberg gesellte sich im zweiten Teil die Sängerin Barbara Hannigan zum Quartett. Die vier Kammerlieder, die Paul Hindemith kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs aus Gedichten Christian Morgensterns schuf und unter dem Titel „Melancholie“ zusammenfasste, sind kaum bekannt, aber wahre Juwelen des Repertoires: grotesk, visionär und beunruhigend.

Im dritten Lied „Dunkler Tropfe“, einer zu harten Pizzicati vorgetragenen Todesahnung, trat Hannigans Instinkt für dramatische Wortbehandlung besonders deutlich zu Tage. Eine Qualität, die dann auch in Schönbergs zweitem Streichquartett eine wichtige Rolle spielte. Denn in dessen beiden letzten Sätzen wird, mit den Konventionen der Gattung brechend, gesungen – auf Verse Stefan Georges.

Unerhörte Musik

120 Jahre nach ihrer Entstehung ist das noch immer unerhörte Musik, zumal, wenn sie so hingebungsvoll interpretiert wird wie jetzt in Heidelberg. Atonal schwebende Fin de siècle-Atmosphäre zu Beginn. Im zweiten Satz toxisch gesteigerte Motorik, dazwischen ein Volksliedzitat, mit dem Schönberg zu erkennen gibt, wie tief er in der Ehekrise steckt: „O du lieber Augustin, alles ist hin“ – ja, richtig gehört! Mathilde Schönberg hatte ihren Mann kurz zuvor mit dem jungen Maler Richard Gerstl betrogen, war dann aber zum Gatten zurückgekehrt. Gerstl beging Selbstmord, Schönberg wählte für den dritten Satz seines Quartetts Georges „Litanei“, um zu flehen: „Töte das Sehnen, schließe die Wunde, nimm mir die Liebe“. Barbara Hannigan schleudert diese Zeilen mit hochexpressivem Pathos heraus – ein Schockmoment, auf das die „Entrückung“ folgt. Hier lassen das Belcea Quartet und die Sängerin wahrlich „Luft von anderem Planeten“ säuseln, irisierend, seltsam sinnlich, bis zur Auflösung des Ichs im Kosmischen: große Sopran-Ekstase über tremolierenden Streichern!