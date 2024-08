„Hoffnungsschimmern“: Immer, wenn es Sommer wird, beginnen wir mit dem Erzählen. Die Reihe gibt es schon seit 29 Jahren. Die Geschichte heute stammt von der RHEINPFALZ-Journalistin Pola Schlipf.

Sie freute sich immer, wenn er kam. Manchmal lächelte sie ihn an und sagte: „Du gefällst mir.“ Nie erkannte sie ihn. Es gab Tage, an denen Paul das so sehr schmerzte, dass er am