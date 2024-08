Immer, wenn es Sommer wird, beginnen wir mit dem Erzählen. Die Reihe gibt es schon seit 29 Jahren. Schriftsteller und Journalisten unserer Zeitung schreiben mit. Die Geschichte hier stammt von dem in Ludwigshafen geborenen Autor Peter Roos.

Für Friederike Hassauer

1

Ist er nicht blöd, der, der hofft? Er ist. Er entfernt sich maximal von der Wirklichkeit. Wohl wissend, dass er auf Beton aufschlagen wird. Egal wie die Fallhöhe sich geriert. Vielleicht ist man tot, vielleicht hat man nur drei Rippen gebrochen und zwei Zähne ausgeschlagen oder den letzten richtigen, den liebevollen Mann verloren, den Gott der dürren Witwe aus Kaiserslautern ins Fenster gestellt hatte. Aber er verweigerte die Globuli. Auch Schüßlersalze und Veganitas sind Hoffnungen, zu wenig bis Nix taugend. Ohne Nebenwirkung hat Nichts Wirkung. Und wer stünde für die Hoffnung gerade? Der Erfinder des „Prinzips“? Er ist schon lange tot, er war auch nur ein Denker, stand ob seiner Gedanken nicht in der Verantwortung, oder doch? Wohl seine Nachdenker hofften hoffnungsfroh auf sein ewiges Leben. Blauen Auges.

2

Die blöde Mutter klopfte immer auf Holz und rief „Toi Toi Toi!“ Der blöde Bruder daneben mit seiner allumfassend seligmachenden Holzkopf-H2O-Formel, wusste er weiter, wusste nicht, auch nicht weiter. Beim Mathematikabitur half kein Wunsch. Der Apotheker geriet mit seinem täglichen Tavorchen auf die schiefe Bahn.

3

Keine ist wiewohl größten Verstandes über das Grab hinweg gesegelt, auch wenn die Hoffnung auf Gesundung himmelhoch, wenn auch nicht jauchzend.

4

Die Hoffnung ist ein Taugenichts. Reines Blendwerk. Hoffender ist Blinder, der eine rosarote Brille aufsetzt. Und die, die Hoffnung versprechen, mögen die Teufel holen. Und ganz irdisch und katholisch in höllischen Bottichen über offenen Feuern brutzeln lassen.

5

Hoffen gehört verboten. Und es gab ja doch ein paar Hände voll Landsleute, die hofften, der zwanzigste Juli enthitlere die Heimat. Da waren es sicher schon fünf Millionen, die durch Gasduschen und Hinterkopfschüsse liquidiert. Märchen-Prinzen. Wann endlich geben wir dies grimmige Glauben auf? Studieren Mathematik und nicht „Philosophei“.

6

Wie ein wundervolles Buch, aber eben auch nur ein Buch, eines voller Wunder, makuliert werden kann durch die allseitige Verramschung seines Titels allzeit: Der Komiker der sogenannten „Heute-Show“, der im Juni jetzt erst kalauert, die Regierung sei in Sachen Kiffen vom „Prinzip Hoffnung“ geleitet, ein Jahr vorher muss das Prinzip H. schon einmal für den welken Moderator herhalten wie um 21Uhr 56 in der offiziösen Hauptnachrichtenverlautbarung das Prinzip zur Platitüde gemacht. Da kann Frankfurt nicht nachstehen: die „Allgemeine“, die im Aprilapril den Kanzler glossiert mit „Scholz und das Prinzip Hoffnung“, die Würzburger „Main Post“ die titelt „Die Pandemie und das Prinzip Hoffnung“ und weniger später hofft, die lokalen Kickers kickten mit dem „Prinzip Hoffnung“ gegen den Abstieg aus der Kunterbundesliga. Und das Aschaffenburger „Main-Echo“ echot, dass die Kreuzschifffahrtanbieter mit dem „Prinzip Hoffnung“ sich aus den Konkurswassern schipperten. Im nämlichen Blatt spekuliert einer „über das Prinzip Hoffnung in der Musik“, und ein Jahr vorher sportelt es in der Lürick-Kolumne „Tonleiter“: „Das Prinzip Hoffnung bis zum Übermut hat Tradition bei Fußball-Fans“. Folgt Fallrückzieher erneut die Rhein-Main-Metropole mit der sportredaktionellen Weisheit: „Man könnte auch auf den Gedanken kommen, sich nicht nur auf das Prinzip Hoffnung zu verlassen und die dauerhaft nachgewiesenen Defizite inhaltlich anzugehen und zu beseitigen.“ Inhaltlich angehen? Drippling: Auch das Radio der Bajuwaren BR24 bedient sich der prinzipiellen Hoffnungsfloskel, dass nämlich der neue Premier das gesamte „Eng-Land“ einige. Da hilft auch dem Somaliland nur die zwanzig Zentimeter lange und zwei Zentimeter hohe Titelei eines „Reise“-Schreibers der „Frankfurter Allgemeinen“ ungemein allgemein mit achtzehn Buchstaben, also: „Aus Prinzip Hoffnung“. Luzide und lustig. Sehr lustig.

7

Armer Ernst, was ist nur aus Blochingen geworden! Würde er, der Alte, wüsste er von allem Allgemeinplatz, sich im Tübinger Grab drehn und wenden oder sich eins ins knochige Fäustchen lachen, wenigstens grinsen?

8

Heutzutage, wo jede blöde Brauerei ihre Bier-Reklame, wo jeder „Hair-away“-Frisör seine Frisur als „Philosophie“ verkauft, heutzutage, wo jede VHS-Lehrkraft, die irgendein Kürsle anbietet, zum „Dozent“ wird, wo jedemannfrau an der FH wie ein „Lego“-Häuschen einen „Doktor bauen“ kann heutzutage, heutzutage, wo jeder universitäre Mittelbauprofessor, der ein Grundstudiums-Seminarlein für Bätschelä abhält zur Einführung in die Philosophie-Geschichte, gleich und straflos „Philosoph“ genannt wird, inklusive all der Talgschauschwätzer, trotz Ermangelung eines einzigen eigenen Gedankens, heutzutage, wo auf der Ratgeberseite der Lokalzeitung zur Schneckenbekämpfung das „Prinzip Hoffnung“ herumgezerrt, dass Essig das sozusagen angesagte Basilikum schütze vor dem schleimigen Monster - heutzutage hoffen?

9

Die Hoffnung ist so unnötig wie ein Prinz. Das ist wissbar seit 1789, spätestens seit 1918.

10

Die Tasche kann so klein sein wie sie will, die Hoffnung ist immer noch groß genug zum Reinlügen

11

Essig!

Zum Autor

Peter Roos, 1950 in Ludwigshafen geboren, Kindheit in Göllheim am Donnersberg. Lebt als Freier Schriftsteller in Zimmern und Wien. Er schrieb „Hitler Lieben. Roman einer Krankheit “, sein Theaterstück „Bürckel. Frau Gauleiter steht ihren Mann“ wurde am Pfalztheater Kaiserslautern uraufgeführt.