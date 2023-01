Zum 18. Mal wurde am Samstag in der voll besetzten Landauer Festhalle der Emmerich-Smola-Förderpreis für junge Sänger in dem SWR-Konzert Junge Opernstars (ehedem Musikdebüt) vergeben.

Bei den Damen gewann die schwäbische Sopranistin Eva Zalenka, bei den Herren der moldawische Tenor Dumitru Mitu der thailändische Bass-Bariton den mit je 10.000 Euro dotierten Preis. Wie seit 2004 war das Publikum vor Ort die Jury, traten drei Sängerinnen und drei Sänger an. Nach 2020 fand der Wettbewerb erstmals wieder in der gewohnten Weise statt. Der Pandemie wegen fiel der Wettbewerb 2021 aus, 2022 gab es ein „Ersatzprogramm“ in der Fruchthalle in Kaiserslautern.

In diesem Jahr war das Feld sehr ausgeglichen, das Programm reichte vom Barock bis zur russischen Romantik und zur Wiener Operette. Fulminant begleitete die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter der animierenden Leitung von Valentin Uryupin die Teilnehmer, neben den beiden Gewinnern die Sopranistin Caterina Marchesini und die Mezzosopranistin Alma Neuhaus, den Bariton Sakhiwe Mkosana und den Bass-Bariton Pete Thanapat. Der zum dritten Mal vergebene Orchesterpreis der Deutschen Radio Philharmonie ging auch an Eva Zalenka, die nun mit dem Orchester ein Konzert geben werden wird. Die drei Orchesterstücke waren auch sehr eindrucksvoll.

Eine feste Größe ist seit Jahren Markus Brock als Moderator, der auch diesmal wieder sehr souverän und angenehm durch das Programm führte.