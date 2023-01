Zum 18. Mal wurde am Samstag in der voll besetzten Landauer Festhalle der Emmerich-Smola-Förderpreis für junge Sänger in dem SWR-Konzert Junge Opernstars (ehedem Musikdebüt) vergeben.

Bei den Damen gewann die schwäbische Sopranistin Eva Zalenga, bei den Herren der moldawische Tenor Dumitru Mitu den mit je 10.000 Euro dotierten Preis. Wie seit 2004 war das Publikum vor Ort die Jury, traten drei Sängerinnen und drei Sänger an. Nach 2020 fand der Wettbewerb erstmals wieder in der gewohnten Weise statt. Der Pandemie wegen fiel der Wettbewerb 2021 aus, 2022 gab es ein „Ersatzprogramm“ in der Fruchthalle in Kaiserslautern.

Ausgeglichenes Feld

In diesem Jahr war das Feld sehr ausgeglichen, das vorgetragene Programm reichte vom Barock bis zu Puccini und zur Wiener Operette. Gleich drei Mal war Rossini vertreten. Es gewannen die hohen Stimmen, was keineswegs immer die Regel bei dem Wettbewerb ist. Gerade bei den Sängern waren meist eher die tiefen Stimmen erfolgreich. Diesmal aber macht der Tenor Dumitru Mitu den stärksten Eindruck in der Arie des Lenski aus Tschaikowskys „Eugen Onegin“ und „E lucevan le stelle“ aus Puccinis „Tosca“, zwei elegische Stücke totgeweihter Menschen, die er denn auch sehr intensiv und authentisch sang.

Die Gewinnerin bei den Sängerinnen Eva Zalenga setzte dagegen auf kesse Komik mit Adeles „Spiel ich die Unschuld vom Lande“ aus der „Fledermaus“ und der Auftrittsarie der lebenslustigen Fiorilla aus Rossinis „Il Turco in Italia“. Sie zeigte dabei ihre virtuose Gesangskunst und ihre gewinnende Ausstrahlung.

Sextett zum Schluss

Die anderen Teilnehmer boten allerdings allerdings auch hochkarätige Beiträge, so die Sopranistin Caterina Marchesini in ausdrucksvoll gesungenen Arien der Mina aus Verdis „Aroldo“ und er Gräfin aus Mozarts „Figaro“. Die Mezzosopranistin Alma Neuhaus trat einfühlsam als Sesto in Händels „Giulio Cesare“ und Niklausse in Offenbachs „Hoffmanns Erzählung“ auf, der Bariton Sakhiwe Mkosana gefiel mit der Auftrittsarie des Figaro aus Rossinis „Barbier“ und Wolframs Lied an den Abendstern aus Wagners „Tannhäuser“. Der Bass-Bariton Pete Thanapat aus Thailand war mal ernst, mal skurril und immer sehr stimmschön als Rodolfo in Bellinis „Sonnambula“ und Don Basilio aus Rossinis „Barbier“ zu erleben. Wie immer beendeten alle als Ensemble den Abend mit dem Schlusssextett aus Mozarts „Don Giovanni“.

Fulminant begleitete die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern diesmal unter der animierenden Leitung von Valentin Uryupin, der kurzfristig das Dirigat übernommen hatte. Orchester und Dirigent begeisterten auch in den drei Orchesterstücken. Die Wiedergabe der „Nabucco“-Ouvertüre von Verdi waren auch sehr wirklich ganz großartig und zündend.

Geld für alle

Der zum dritten Mal vergebene Orchesterpreis der Deutschen Radio Philharmonie ging auch an Eva Zalenka, die nun mit dem Orchester ein Konzert geben werden wird.

Stiftete das Preisgeld wieder die Sparkasse Südpfalz, so gab es für die vier anderen Teilnehmer noch 1.000 Euro, gestiftet von der Landauer Paul-und-Yvonne-Gillet-Stiftung. Eine feste Größe ist seit Jahren Markus Brock als Moderator, der auch diesmal wieder sehr souverän und angenehm durch das Programm führte.

Übrigens: Zeitgleich hatte am keine 40 Kilometer entfernten Badischen Staatstheater Karlsruhe Bizets „Carmen“ Premiere. Die Titelrolle sang Dorothea Spilger, die 2014 beim Wettbewerb antrat, allerdings nicht gewonnen hat. 2012 war dagegen Derek Welton Sieger bei den Sängern. Er singt regelmäßig bei den Festspielen in Bayreuth und Salzburg, im Sommer gibt er den Amfortas auf dem Grünen Hügel. Längst ein Opernweltstar ist Pretty Yende, die 2011 gewann. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs machen also Karriere. Das wurde auch jetzt wieder mit Recht mehrfach betont.