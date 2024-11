Die Nominierten für den Musikpreis «1Live-Krone» stehen fest. Wer im Dezember zu Königen und Königinnen der deutschen Popmusik gekürt wird, entscheiden die Fans.

Bielefeld/ Köln (dpa) - Mehr als 30 Künstlerinnen und Musikacts können in diesem Jahr auf eine «1Live-Krone» hoffen - darunter auch bereits in den vergangenen Jahren gekrönte Musiker wie Ski Aggu oder Nina Chuba. Bis 4. Dezember haben Fans nun die Möglichkeit, in sieben Kategorien über ihre Favoriten abzustimmen, wie der Westdeutsche Rundfunk ( WDR) mitteilte. Die begehrten Publikumspreise werden am 5. Dezember in Bielefeld im Lokschuppen in einer Gala-Show übergeben.

Acht Voting-Kategorien - mehr als 30 Musikacts

Als «Bester Künstler» gehen neben dem großen Abräumer der Krone-Verleihung des vergangenen Jahres, Ski Aggu, auch Apache 207, Kontra K, Montez und Nico Santos ins Rennen. Als «Beste Künstlerin» stehen Ayliva, Lea, Leony, Loi und Paula Hartmann zur Auswahl. Als «Bester Newcomer Act» können sich Berq, Blumengarten, Emilio, Esther Graf und Milano beweisen.

Einige der Genannten können dabei zusätzlich auf eine Krone in weiteren Kategorien hoffen: So ist Sängerin Ayliva neben Nina Chuba, Provinz, Querbeat und SDP auch als «Bester Live Act» nominiert. Sie kann sich Hoffnungen machen, mit ihrem Song «Wunder» eine Krone für den «Besten Song» des Jahres 2024 abzuräumen. In dieser Kategorie sind gleich acht Hits nominiert, die bei der jungen, popmusikaffinen Hörerschaft zuletzt besonders beliebt waren.

Hat auch schon einige Kronen daheim: Nina Chuba ist unter anderem als »Bester Live Act« nominiert. (Archivfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa

Nina Chuba wird auch in der Kategorie «Bester Hip-Hop/R&B Song» ins Rennen geschickt - und tritt damit unter anderem gegen «Küssen» von 01099 an. Das Lied «Wie du manchmal fehlst», das Ski Aggu gemeinsam mit Zartmann aufgenommen hat, steht in der Kategorie «Bester Alternative Song» zur Auswahl, ebenso so wie zum Beispiel «Meer» von Jeremias.

Moderiert nicht zum ersten Mal die »1Live-Krone«: Jeannine Michaelsen. (Archivfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa

Der Musikpreis des WDR-Jugendsenders 1Live wird zum 25. Mal übergeben. Durch die Jubiläumsausgabe wird Moderatorin Jeannine Michaelsen führen, die bereits 2013 und 2014 als Gastgeberin auf der Bühne stand. Neu präsentiert wird dann zum Jubiläum auch eine Neuauflage der begehrten Krone-Trophäe, wie der WDR ankündigt. Statt einer goldenen Krone in Glaskugel kommt die Auszeichnung dann als Rechteck mit viel Pink daher.