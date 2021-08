Unter erschwerten Bedingungen geht es also auch! Dass beim ersten, in fünf Termine aufgesplitterten Akademiekonzert im platzmäßig ausgedünnten Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens musikalisch alles rund lief, hatte einen einzigen Grund, nämlich das von Alexander Soddy und dem Nationaltheaterorchester vorgelegte Niveau. Natürlich spielte auch die aparte Programmauswahl eine Rolle , in der sich so weit auseinander liegende Komponisten wie Giovanni Gabrieli, Johann Sebastian Bach und Arnold Schönberg wiederfanden.

Ein großes Sinfonieorchester verkleinert sich aus gegebenem Anlass zum Kammerorchester und fährt einen allgemein gefeierten Erfolg ein. Fast scheint es, als gehe derzeit ein Ruck durch unsere arg gebeutelte Orchesterszene. Fantasie und Umsicht sind gefragt in diesen wirklich nicht leichten Zeiten. Aber auch die Chance, mal in herkömmlichen Sinfoniekonzerten unterrepräsentierte Perlen des Repertoires zu spielen. Und da haben die Mannheimer gut geliefert. Zwei minutenkurze Instrumentalstücke des großen Venezianers (und Heinrich-Schütz-Lehrers) Giovanni Gabrieli, eine Canzon à 12 und die bekannte Sonata pian’ e forte, in denen Posaunen, Trompeten und Hörner (diese im ersten Stück) die Gelegenheit hatten, sich in chorisch voller Aktion zu präsentierten. Beide Kompositionen klingen auch mit modernen Blechbläsern prächtig.

Nicht historisch korrekt, aber schön

In Bachs drittem Brandenburgischen Konzert (G-Dur) mit Alexander Soddy am Generalbass-Cembalo waren nur neun Streicher plus Basso continuo beschäftigt, die sich mit Elan und Tempo (da vor allem in den Sechzehntelketten des Gigue-Finales) durch die Partitur fieselten, nicht ganz auf der Seite einer wie auch immer definierten historisch „korrekten“ Lesart. Was kein Fehler war. Nicht nur gegen den Strom schwimmende Musikliebhaber sind der Überzeugung, dass ein Komponist vom Kaliber eines Johann Sebastian Bach nicht durch posthume Korrektheits-Vorschríften gegängelt werden sollte.

Großer Auftritt für Arnold Schönberg

Dazwischen und am Ende großer Auftritt für Arnold Schönbergs erste Kammersinfonie für Streicher und die 1917 nachgereichte Orchesterfassung des Streichsextetts „Verklärte Nacht“, beides seinerzeit Skandalstücke, heute längst Repertoireklassiker an der Grenze zwischen spätester Spätromantik und kommender Atonalität. Das sehr zu Recht. Und wie das gespielt wurde! Genauestens ausgehört, präzise aufgebaut und ohne jenen Druck, der beide Werke oft zu einem unleidlichen, sentimentalen Emotionsgeschwurbel macht, bei dem Schönbergs Wiener Mitbürger Sigmund Freud als missverstandener Kronzeuge um die Ecke schaut. Schönbergs (nachgereichter) Satz, man könne die „Verklärte Nacht“ auch als absolute Musik würdigen, schien wie ein Motto über dem Mannheimer Schönberg-Teil zu schweben. Gut und richtig und angemessen war das, das Orchester am Ende so von seinem Dirigenten begeistert, dass es der Aufforderung, sich zum Applaus zu stellen, nicht nachkam und sitzen blieb. Bestens gelaufen also bei dieser abgespeckten ersten Akademie, die auch die situationsbedingt kurze Verabschiedung von fünf Orchestermitgliedern in den Ruhestand brachte, darunter den der Cellistin und Stimmführerin Dorothea Strasburger. Lang anhaltender Beifall auch hier.