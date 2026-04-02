Das Historische Museum der Pfalz bekommt eine neue Direktorin: Die 47-jährige Simone Heimann soll am 1. Mai 2026 die Nachfolge von Alexander Schubert antreten.

In Speyer übernimmt Simone Heimann die Leitung eines Museums, das sich seit vielen Jahren durch seine einzigartigen Sonderausstellungen zu historischen, kulturhistorischen oder archäologischen Themen bundesweit und international einen Namen gemacht hat. „Wir sind sicher, mit der neuen Direktorin die Erfolgsgeschichte des Historischen Museums der Pfalz fortschreiben zu können. Die Entscheidung für Frau Heimann ist auch eine Entscheidung für Qualität, Verlässlichkeit und strategische Weiterentwicklung unseres Hauses“, so Hans-Ulrich Ihlenfeld, Vorsitzender des Stiftungsrats Historisches Museum der Pfalz sowie Bezirkstagsvorsitzender.

„Ich freue mich, dass der Stiftungsrat dem Vorschlag der Findungskommission zugestimmt hat. Simone Heimann hat uns in einem anspruchsvollen, mehrstufigen Auswahlverfahren durch ihre fachliche Kompetenz überzeugt“, so Thomas Metz, Vorsitzender des Stiftungsvorstands Historisches Museum der Pfalz und Vorsitzender des Historischen Vereins der Pfalz.

Seit 2009 am Museum tätig

Simone Heimann studierte mittelalterliche Geschichte, Archäologie und Europäische Ethnologie in Münster und Bamberg. Heute lebt die Mutter von zwei Töchtern mit ihrer Familie in Speyer.

Seit 2009 ist die gebürtige Paderbornerin als Kuratorin und Leiterin der Sammlung Frühes Mittelalter am Historischen Museum der Pfalz beschäftigt, 2023 wurde sie stellvertretende Direktorin.

Mit der Ausstellung „Spielen. Bauen. Staunen. Das LEGO® Fanabenteuer“ wird das Historische Museum der Pfalz Speyer ab 3. Oktober die Reihe der beliebten Erlebnisausstellungen des Jungen Museums fortsetzen. Ab 20. Dezember eröffnet mit „Sisi – unverstanden & unsterblich“ die nächste große kulturhistorische Schau.