Simone Heimann ist seit Anfang des Monats die neue Direktorin am Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Wir sprachen mit ihr über ihre Pläne und Perspektiven.

„Es ist eine spannende Situation, die für uns alle neu ist“, sagt Simone Heimann, die neue Direktorin des Historischen Museums der Pfalz in Speyer. Denn erstmals seit fast 50 Jahren kommt die neue Leitung dieser wichtigen pfälzischen Kulturinstitution wieder aus dem Haus selbst. Seit Meinrad Maria Grewenig kamen eine Direktorin und vier Direktoren von außen. Sie selbst habe ja schon mehrere Direktionswechsel im Haus miterlebt – und das habe immer gut funktioniert. Sie erfahre große Unterstützung von ihren Kolleginnen und Kollegen, die alle das „Abenteuer“ gerne angehen. Die Struktur werde bleiben. Sie seien im Museum ein eingespieltes Team mit einer etwas ungewöhnlichen Arbeitsweise unter anderem mit immer neuen Teamkonstellationen und kurzen Wegen.

Viele Baustellen

Simone Heimann weiß, welche Aufgaben und Herausforderungen auf sie warten. Sie denkt, dass ihre intime Kenntnis der Situation im Haus einer der Gründe gewesen sei, sie mit dieser Aufgabe zu betrauen. Es gebe viele Baustellen – und sie sei in den vergangenen Monaten in die Aufgabe hineingewachsen und stellt sich ihr gerne.

Die wohl wichtigste Aufgabe der neuen Direktorin ist die Bau- und Raumsituation. Seit der Schließung des Neubau 2014 ist das Haus nur teilweise bespielbar, ein Drittel der Fläche fehle. Wieder alle Flächen bespielen zu können und das Haus wieder in Gänze lebendig zu machen, ist deshalb ihr größter Wunsch. So weit wie jetzt sei man noch nie gewesen, nachdem es konkrete Pläne für die Renovierung gibt. Das mache Mut, sagt Simone Heimann. Sie hofft, in einem halben Jahr mehr sagen zu können in diesem „Trauerspiel in vielen Akten“. Wenn der Bauantrag gestellt ist, könne geplant werden und dann sei es möglich, einen Eröffnungstermin in den Blick zu nehmen.

Da man im Museum Neu- und Altbau zusammen denken müsse, weil zum Beispiel technische Einrichtungen zusammenhängen, werde man die Planungsphase abwarten, ehe die Neueröffnung des Weinmuseums kommen könne. Dessen Neugestaltung solle mit möglichst viel Perspektive geschehen.

Das Historische Museum der Pfalz ist eine der wichtigsten Kultureinrichtungen in der Pfalz. Foto: Museum/oho

Es wäre der Wunsch der neuen Museumsleiterin, auch Höhepunkte der Sammlung wieder zugänglich zu machen, aber da wie gesagt Flächen fehlen, ist noch nichts terminiert. Was sie aber sehr betont, ist, dass „Kreuz und Krone“, wie das Dom- und Diözesanmuseum im Hause heißt, nicht wieder umgebaut wird. Das sei eine sehr schöne Präsentation und sie bleibe so. Der Domschatz sei ja bisher die meist umgebaute Sammlung im Haus gewesen. Simone Heimann will im Sinn des großen Ganzen anderswo Zeichen setzen.

Was die Ausstellungsplanung angeht, will sie weiter einen guten Rhythmus für große kulturhistorische und ansprechende Kinderausstellungen finden und ein Angebot für unterschiedliche Zielgruppen im Haus eintakten. Eine Familienausstellung ist das nächste kommende Projekt. Am 3. Oktober öffnet „Spielen. Bauen. Staunen. Das LEGO® Fanabenteuer“. Da steht die komplette Fläche im ersten Obergeschoss mit 1300 Quadratmetern zur Verfügung.

Warum Sisi in Speyer war

Das Historische Museum solle immer Ort für Kinder, Familien und – was als Königsdisziplin besonders herausfordernd sei – für Jugendliche sein, ein Haus, an das sich junge Museumsbesucherinnen und -besucher später immer wieder gerne erinnern und wo diese Erinnerung sie zum Wiederkommen anregen soll. Noch offener könne das Museum auch für Senioren werden.

Die nächste große kulturhistorische Sonderausstellung öffnet am 20. Dezember mit „Sisi – unverstanden & unsterblich“. Die legendäre österreichische Kaiserin war auch in Speyer, sie kam zwei Mal in den Dom, um am Grab eines Bischofs zu beten. Welcher das war und warum Sisi das tat, wird gerade noch erforscht.

Die Vorfreude auf diese Schau wachse mit jeder Zusage für Leihgaben, sagt Simone Heimann. Viele Exponate kommen dabei aus Ungarn, wohin es viele Kontakte gebe. Ein Gemälde mit einem Bildnis des Grafen Andrássy, das in Speyer gezeigt werden soll, hänge im Zimmer des Premierministers. Jetzt müsse der neue Regierungschef Péter Magyar entscheiden, ob er das Bild für einige Zeit entbehren könne.

Simone Heimann möchte auch Schulen und Schüler vermehrt ansprechen, zu den Ausstellungen ins Museum zu kommen. Gerade „Sisi“ biete hier viele Anknüpfungspunkte.

Die Ausstellungen im Historischen Museum der Pfalz sollen ansprechend und verständlich, aber eben auch lehrreich sein. Es sei die Herausforderung ans Museum und dessen Kür, Themen zu finden, die ein breites Publikum ansprechen und motivieren, nach Speyer zu fahren. Die Besucherinnen und Besucher sollen von der Präsentation angesprochen sein und zugleich viel mitnehmen über das behandelte Thema, das historisch korrekt dargestellt sein müsse.

Wunschthema: die Kelten

Gefragt nach ihren Plänen für die Zukunft, sagt Simone Heimann, dass sie gerne an die Tradition mit archäologischen Ausstellungen, die das Museum lange so nicht mehr hatte, anknüpfen wolle. Ihr Wunschthema sind die Kelten. Dazu gebe es tolle eigene Objekte, so könnten die Fürstengräber mal wieder gezeigt werden.

Sie kann sich auch vorstellen mit anderen Museen Ausstellungen zu planen, zum Beispiel eine zu den Kelten. Es gelte, sich stärker zu vernetzen, gemeinsam zu planen und zu finanzieren. Das sei ein ausbaufähiges Feld.

Im Blick ist natürlich eine Ausstellung 2030 zum Jubiläum „1000 Jahre Speyerer Dom“. Eine Science-Fiction-Schau ist schon in der Planung, wo dann der Krähenberger, einer der großen Hits des Museums, ein Milliarden Jahre alter Meteorit, der aus den Weiten des Alls in der Pfalz einschlug, auch wieder gezeigt wird. Allein bis 2030 gebe es, so die Direktorin, noch weitere behandelbare Jubiläen wie 500 Jahre Protestation, 200 Jahre Historischer Verein der Pfalz, 200 Jahre Anselm Feuerbach, zehn Jahre Helmut Kohls Tod. Apropos Feuerbach: Simone Heimann denkt auch an große Kunstausstellungen, die es im Historischen Museum nicht mehr gab.

Was die Außenwirkung ihres Hauses angeht, erinnert die neue Direktorin ganz konkret daran, dass es zu Beginn des 20. Jahrhunderts an dem Bau eine Außenbeleuchtung gab und der Turm als Wegmarke lange beleuchtet war. Sie will verstärkt in die Pfalz wirken, das Museum öffnen. Die Lage sei Fluch und Segen zugleich. Sie spreche viele Gäste aus der Kurpfalz und darüber hinaus an, sei aber eben von der Westpfalz auch recht weit weg.

Neue Zielgruppen werde man vor allem über die Social-Media-Kanäle ansprechen, hier dürfe man Trends nicht verschlafen.

Zur Person

Die 47-jährige Simone Heimann studierte mittelalterliche Geschichte, Archäologie und Europäische Ethnologie in Münster und Bamberg. Heute lebt die Mutter von zwei Töchtern mit ihrer Familie in Speyer. Seit 2009 ist die gebürtige Paderbornerin als Kuratorin und Leiterin der Sammlung Frühes Mittelalter am Historischen Museum der Pfalz beschäftigt, 2023 wurde sie stellvertretende Direktorin. Seit 1. Mai ist sie die neue Direktorin des Hauses in der Folge von Alexander Schubert, der nun Bürgermeister der Stadt Speyer ist.