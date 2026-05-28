Der ostdeutsche Sender hat eine für Krimifans traurige Entscheidung getroffen.

Rund fünf Monate sind vergangen, seit der letzte MDR-„Tatort“ lief. Der letzte „Polizeiruf 110“ des Leipziger Senders liegt nicht ganz so lange zurück: „Your Body, My Choice“ mit der Magdeburger Ermittlerin Doreen Brasch lief am 8. März, dem Weltfrauentag. Eine der Hauptdarstellerinnen, Luna Jordan, ist vor wenigen Wochen im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Das ist die schlimmste, aber nicht die einzige schlechte Nachricht, die die beliebten MDR-Sonntagskrimis betrifft.

Am 11. Mai gab der Mitteldeutsche Rundfunk bekannt, Neuproduktionen für den „Tatort“ und „Polizeiruf“ drei Jahre lang auszusetzen. Der Sender für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, hieß es ergänzend, „hat bereits fertiggestellte und vertraglich fixierte Produktionen vorrätig, die in den nächsten Jahren zum Einsatz kommen“. Tatsächlich ist der nächste Dresdner „Tatort: Das, was du zurücklässt“, wie üblich mit Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und ihrem Vorgesetzten Peter Michael Schnabel (Martin Brambach), abgedreht. Und die Dreharbeiten für einen weiteren Fall (Arbeitstitel: „Löschen!“) sollen demnächst beginnen. Aber was folgt danach?

Die Argumente des Senders

Als Grund für die dreijährige Produktionspause wird die ausbleibende Erhöhung des Rundfunkbeitrages seit Januar 2025 geltend gemacht. Die dadurch entgangenen Einnahmen könne der Sender nun nicht mehr kompensieren, erklärt MDR-Intendant Ralf Ludwig: „Die ausgebliebene Beitragsanpassung erzeugt für uns eine erhebliche Finanzlücke, auf die wir deshalb ab 2027 mit einer Etatabsenkung verantwortungsvoll reagieren.“ Um den Sender nicht insgesamt zu schwächen, kürze man nicht in der Breite, sondern setze Prioritäten.

Die Prime-Time-Krimis am Sonntag zählen also offenbar nicht zu den vorrangigen Formaten des MDR-Fernsehens, das auch hinter den Vorabendkrimis „WaPo Elbe“ und dem herausragenden Hallenser „Polizeiruf 110“ steht, der im Februar nach nur drei Episoden zu Ende ging. Wie schade wäre es, wenn es dem Magdeburger „Polizeiruf“ und dem Dresdner „Tatort“ ähnlich erginge?!

Hilferuf auf Instagram

Es wäre „ein äußerst fatales politisches Signal, dass in den quotenstärksten und beliebtesten TV-Reihen im deutschen Fernsehen der Osten Deutschlands einfach nicht mehr vorkommt“, kommentieren Cornelia Gröschel und Martin Brambach die Entscheidung gemeinsam auf Instagram. „Wenn wir drei Jahre nicht produzieren, gehen lang aufgebaute Strukturen kaputt, und die Menschen vor und hinter der Kamera – auch wir Schauspielerinnen und Schauspieler – müssen uns natürlich um andere Projekte bemühen, um wie alle Menschen unsere Miete zu zahlen.“

So äußern sie Zweifel, dass es mit ihrem „Tatort“ tatsächlich weitergeht und befürchten weiterreichende Folgen. Dass es soweit kommt, sollte verhindert werden. Vielleicht mit ein paar von diesen „Festen mit Florian Silbereisen“ weniger, die auch vom MDR produziert werden?