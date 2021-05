Zugegeben, eigentlich hat der Welttag des Radios am 13. Februar ja vor allem politische Hintergründe. Trotzdem – und manchmal auch genau deswegen – hat das Medium im Laufe der Zeit viele Musiker zu Liedern übers Radio inspiriert. Zeit für einen Streifzug durch einen besonderen Teil der Popmusik – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Gehen wir’s systematisch an: Das Erste, was wir brauchen, ist zunächst einmal ein Radio selbst. Kein Problem – helfen können da in chronologischer Reihenfolge eine niederländische Mädchengruppe, eine Düsseldorfer Punkrock-Band, ein Frauentrio rund um eine Schottin, Nina Hagens ehemalige Begleitcombo aus Berlin, ein walisischer Rock'n'Roller, ein irisches Geschwisterquartett, ein englischer Superstar, eine amerikanische R’n’B-Diva und eine Berliner Metal-Band. Denn bei allen Unterschieden haben die Dolly Dots, Nichts, A la Carte, Spliff, Shakin' Stevens, die Corrs, Robbie Williams, Beyonce und Rammstein eines gemeinsam: Sie alle haben einen Song mit dem Titel „Radio“ im Repertoire.

Während sich bei Spliff, die schon ihr Debütalbum „Radio Show“ nannten, die programmatische Textzeile „Sie reden von Rhythmus und Provokation“ findet, erinnern Rammstein mit ihrem Song daran, dass in der DDR das Hören von Rundfunksendern der Bundesrepublik verboten war. Schon ist sie wieder da, die Politik. Dafür haben wir aber jetzt immerhin unser Radio vor uns.

Vom Teufel persönlich

Fragt sich natürlich, welcher Art das Gerät ist. Anbieten würde sich beispielsweise eins für den Nachttisch wie bei der Schweizer Rockgruppe Krokus („Bedside Radio“) oder ein tragbares wie bei den Südafrikanern von Clout („Portable Radio“). Bei Liebeskummer empfiehlt sich Roy Orbisons „Heartbreak Radio“, während George Harrison sein Exemplar vom Teufel persönlich bekommen hat („Devil’s Radio“). Immerhin muss ja nicht gleich jeder so hoch hinaus wie die Sportfreunde Stiller mit ihrem „Rocket Radio“.

Wie auch immer: Selbst das schönste Radio erscheint vergleichsweise nutzlos, wenn es ausgeschaltet ist. Was also tun? Zum Glück gibt es eine Reihe international erfahrener Einschalthelfer: Die US-Rockband Autograph und Madonna etwa raten beide: „Turn Your Radio On“. Das tut auch das britische Frauenduo Shakespear’s Sister, schickt dem aber noch ein freundliches „Hello“ voraus. Ihre Landsleute von Keane empfehlen: „Put Your Radio On“, und nichts anderes meint auch Enrique Iglesias, auf dessen Heimatland Spanien immerhin die Initiative zum Welttag zurückgeht: „Subeme la radio“.

Die Suche nach dem Sender

So, das wäre mal geschafft – das Ding läuft. Nun steht dem Hörgenuss nichts mehr im Wege – außer vielleicht die Suche nach dem richtigen Sender. Wer’s nostalgisch mag, ist bei „Radio Ga Ga“ von Queen bestens aufgehoben. Potenzielle Entwicklungshelfer hören „Radio Africa“ von Latin Quarter, während alle, die’s laut mögen, wohl Gianna Nanninis und Jovanottis „Radio Baccano“ bevorzugen. Die Stimme der Schlaflosigkeit ist „Radio Doria“ von Jan Josef Liefers, und Adriano Celentano erweist mit „Radio Chick“ seinem US- Jazzkollegen Chick Corea die Ehre.

Die vielleicht schönste Geschichte über einen Sender, die es je in den Text eines Popsongs geschafft hat, kommt aus Hannover: Fury in the Slaughterhouse erzählen in „Radio Orchid“ die Geschichte einer verwitweten Frau, die sich vom Nachlass ihres verstorbenen Mannes einen eigenen Sender kauft. Zehn Stunden pro Tag strahlt sie dort poetische Texte aus und hört sich die Sorgen ihrer anrufenden Hörer an. Politischer geht's dagegen bei Bruce Springsteen („Radio Nowhere“) und Green Day („Revolution Radio“) zu.

Und was läuft?

Auf welchen Sender die Wahl auch fällt, es kommt stets darauf an, was er spielt – was also mit Donna Summers Worten „On The Radio“ läuft. Musik ist es fast immer, wie die Italienerin Laura Pausini treffend anmerkt („Con la musica alla radio“). Manchmal ist es aber auch nur ein ganz bestimmtes Lied, das aufhorchen lässt – ein „Radio Song“, wie Udo Lindenberg und R.E.M. übereinstimmend meinen, oder, wie Al Stewart es nennt, ein „Song On The Radio“. Vielleicht spielt eine Band im Gitarrenrhythmus, wie Roxy Music sie in „Oh Yeah“ beschreiben. Oder ein Junge aus der österreichischen Provinz träumt nach seinem ersten Rockkonzert davon, einmal selbst dort zu hören zu sein – wie in „Go Karli Go“ der Ersten Allgemeinen Verunsicherung.

Nicht alles kann immer jedem Hörer gefallen – davon singt die Kanadierin Nelly Furtado ein Lied: „Shit On The Radio“. Um aber die Botschaft, die (Furtados Landsleute Trans-X), rüberzubringen, braucht es, wie Mando Diao richtig erkannt haben, Stimmen – „Voices On The Radio“.

Sprecher und Publikum

Das führt uns zu den Radiomachern, den Sprechern, den Moderatoren, den Diskjockeys. Einer, der auf den Ätherwellen unterwegs ist, ein „Pilot Of The Airwaves“, wie die Engländerin Charlie Dore ihn besingt, fürchtet nur wenig. Höchstens einen Wahltag, weil er dann seine Stimme abgeben soll.

Doch im Ernst: Gelingt es dem Sprecher, eine Verbindung zu seinem Publikum herzustellen, eine Vertrauensbasis zu schaffen, kann das ungeahnte Bitten zur Folge haben – etwa die Suche nach einer verlorenen Liebe wie in „Find My Love“ von Fairground Attraction. In den goldenen Zeiten des Mediums war mancher Moderator gar ein „Radiostar“, glaubt man der Magdeburger Gruppe Scycs. Später verdienten manche mit Werbespots ihr Geld, was BAP in „Eddies Radio-Show“ bedauern. Und Tom Petty sieht angesichts des heutigen Formatradios die Stunde gekommen, da „The Last DJ“ nicht mehr das spielen darf, was er möchte.

Wie die Monroe

Doch ganz so weit ist es noch nicht. Mag sein, dass manchmal wie bei den Stray Cats etwas mit dem Gerät nicht stimmt („Something's Wrong With My Radio“) oder wie bei den Ärzten gar das „Radio brennt“. Aber solange eine „Radio amiga“ (die spanische Gruppe Celtas Cortos) dem Beispiel Marilyn Monroes folgt, die auf die Frage eines Reporters, ob sie bei Nacktaufnahmen wirklich nichts anhatte, schlagfertig erwiderte: „Doch, das Radio“ („She's Got Nothing On But The Radio“ vom schwedischen Duo Roxette) – so lange kann eine englische Band wie Slade von einer „Radio Wall Of Sound“ und eine kanadische wie Rush vom „Spirit Of The Radio“ singen. Denn dafür ist es schließlich da – oder um es mit den Beach Boys zu sagen: „That's Why God Made The Radio“.