Vom Bestseller zum Erfolgsfilm, von der Schullektüre zur Serie. Das Schicksal der Kinder vom Bahnhof Zoo in der Mitte der 1970er hat sich tief ins kollektive Gedächtnis Deutschlands eingebrannt. Regisseur Philipp Kadelbach besetzte in der Neuauflage als Amazon-Serie die 20-jährige Österreicherin Jana McKinnon als Christiane F., die den Ausstieg aus der Drogenabhängigkeit schafft. Die acht Teile sind ab 19. Februar zu sehen.

David Bowie ist in der Stadt. Christiane (Jana McKinnon) und ihre Freunde aus der Junkie-Szene am Bahnhof Zoo sind wie elektrisiert von der Ankündigung des Konzerts ihres Idols in der Berliner