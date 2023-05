Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Daniel Brühl gibt in der sechsteiligen Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ nach seinem Kinoauftritt in „The First Avenger: Civil War“ erneut den Widersacher der Avengers. Seine Chancen stehen gut, denn das legendäre Weltenretter-Team existiert nicht mehr. Der Streaminganbieter Disney+ zeigt die Serie ab 19. März.

Das legendäre Schild von Captain America ist im Museum gelandet. Nach dem Kinofilm „Avengers: Endgame“ (2019) hat er sich zur Ruhe gesetzt. Die Avengers sind Geschichte.