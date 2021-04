Nach dem überraschenden Erfolg der Serie „4 Blocks“, die einen Blick in die Männerwelt zwischen Pank- und Osloerstraße im Berliner Wedding erlaubte, folgt nun das weibliche Pendant: „Para – Wir sind King“. Die sechs Teile werden ab 22. April jeweils am Donnerstag beim Streamingdienst TNT Serie verfügbar sein.

Wenn sie zusammen abhängen und die Clubs unsicher machen, sind sie die Königinnen des Altbau-Viertels: Jazz, Fanta, Hajra und Rasaq ziehen die Blicke der Männer auf sich und wecken deren Begehren. Leisten können sie sich dieses Leben, in dem sich alles um Designer-Klamotten, Kosmetik, Stoff und Alkohol zu drehen scheint, jedoch nicht. Aber trotz aller Widerstände wollen die vier ihre Jugend in vollen Zügen auskosten.

Hochzeitsglocken und One-Night-Stands

Jazz (Jeanne Goursaud) steht in schummrigen Berliner Bars hinter der Theke und eckt mit ihrem Dickkopf ständig bei ihren Chefs an. Sie weiß genau, wann sie einen One-Night-Stand oder eine Affäre einsetzt, um an ihr momentanes Ziel zu kommen. Fanta (Jobel Mokonzi), deren Mutter putzen geht, ist in der Schule oft zu müde, um zu folgen. Hajra (Soma Pysall) wiederum ist auf Bewährung, nachdem sie ein Jahr im brandenburgischen Jugendheim verbrachte. Jetzt hat sie zwar eine Lehrstelle bei einer Klempnerfirma, aber das Aufstehen am Morgen fällt ihr schwer. Rasaq (Roxana Samadi) dagegen hat eine feste Stelle als Zahnarzthelferin und verliebt sich tatsächlich Hals über Kopf in den Mann, den die Eltern für sie ausgesucht haben. Bald könnten die Hochzeitsglocken für die arrangierte Ehe läuten. Die anderen halten sie auch darum für eine Spießerin, dennoch zieht sie immer wieder mit ihnen um die Häuser.

Eine Tüte verändert alles

Regelmäßig macht das Quartett die Nächte zum Tag und putscht sich auf. Die jungen Frauen kennen die kleinen und großen Dealer, die in oder der Umgebung der Clubs ihre Geschäfte machen. Bis sie eines Tages in der verwüsteten Wohnung eines Zwischenhändlers eine große Tüte mit Stoff finden. Sie nehmen die heiße Ware an sich, verticken sie auf eigene Rechnung und ahnen bald, welch verhängnisvolle Spirale sie damit in Gang setzen.

Aus der Ausgangslage macht der Hamburger Regisseur Özgür Yıldırım, der mit dem knallharten Jugendfilm „Chico“ 2008 sein beeindruckendes Debüt gab und die Hälfte der „4 Blocks“-Folgen inszenierte, eine äußerlich fetzige Mischung aus Krimi und Beschreibung des Lebensgefühls in einem der Brennpunkt-Viertel Berlins. Er setzt zum einen auf eine ganz klassische Handlung, in der sich die vier junge Frauen mit der Unterwelt anlegen, um der Tristesse ihres Alltags zu entfliehen. Überraschungen und Ambivalenzen bei der Personenzeichnung der Gangster bleiben aus. Sie kennen keine Gnade. Dieser Teil der Handlung wird in jedem Teil ein wenig vorangetrieben. Im Zentrum steht aber vielmehr stets das Lebensgefühl der Frauen an der Schwelle zum Erwachsenenleben, das in knallbunte Farben getaucht wird. Ihr nächtliches Outfit ist dabei allerdings oft so knapp gehalten, dass es wie die Verwirklichung der heißen Träume der Männerriege wirkt, die hinter der Serie steckt. Ihre durchgetanzten Nächte sind wie ein poppiges Video geschnitten und muten wie ein Werbeclip für die weltbekannte Berliner Clubszene an.

Tiefsinn, eher nicht

Über die sechs Teile geht diese Konzeption, die Tiefsinn und Frauenpower doch eher vermissen lässt, daher auch kaum auf. Die Zustandsbeschreibungen wiederholen sich. Aber vielleicht ist es gerade diese Machart, die die Zielgruppe liebt, eine bereits mit Serien sozialisierte jüngere Generation. „4 Blocks“ hatte dem Streamingdienst mehr als fünf Millionen Zuschauer bescheren können.