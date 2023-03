Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu Halloween hat der Sender Sky bei Arthouse-Kinomann Thomas Stuber („In den Gängen“) eine achtteilige Gruselserie in Auftrag gegeben. In „Hausen“ spielt Charly Hübner einen Hausmeister mit ganz besonderen Aufgaben. Ein Gespräch über Horror und Kindheitserinnerungen.

Jaschek (Charly Hübner) ist nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Nach dem Tod seiner Frau ist er in ein heruntergekommenes Wohnsilo am Rande der Stadt gezogen, wo er die