Die 96-jährige Kusama ist eine Pop-Art-Legende. Das Internet liebt sie. Sie lebt in der Psychiatrie. Das Kölner Museum Ludwig zeigt ihr Werk in einer grandiosen Schau .

Wie schön: Fangirls in Punkte-T-Shirts, wie aufgedreht. Selfie- und Instagram-Alarm, Smartphone-Akkus bekommen Fieber. Und dann wieder Steppjackenträger, die mit wiegendem Kopf vor einem von phallischen Stoffausstülpungen übersäten Ruderboot stehen. Yayoi Kusama verbindet wie sonst nur der Frust Leute, die mit der Bahn fahren. Ja ja, die mit der roten Perücke – kennt nun wirklich jedes Kind.

Die mit den Kürbissen, Punkten, raumausfüllenden Tentakeln, von Schwarzlicht beschienenen Spiegelräumen mit fluoreszierenden Punkten, in denen man fröhlich gestimmt untergeht. Jetzt auch wieder – in einer Art möblierten Wohnzimmer. Und die Wunderkammer ist nicht einmal das Spektakulärste, was sich erleben lässt.

Riesententakeln im 12 Meter hohen Heldenraum: So nie gesehene Kusama-Installation in Köln. Foto: Yoyoi Kusama,

300.000 Besucher jedenfalls erwartet das Kölner Museum Ludwig, das sich die drei Millionen Euro teure Ausstellung zum 50. Geburtstag schenkt und leistet. Für eine – eigentlich – Konzeptkunstschau ist das sensationell. Denn Kusama, die seit 1977 selbstbestimmt in einer Psychiatrie lebt, ist, wie mit 300 Werken gezeigt wird, viel mehr als das, was man so von ihr kennt – und: sehr oft ihrer Zeit voraus gewesen. Auch jetzt noch, denn manche ihrer Werke wirken wie KI-generierte 3D-Animationen. Dabei tanzen die publikumsmagnetischen Augenfängerwerke der 96-Jährigen von Anfang an über einem existenziellen Abgrund.

Die ältesten ausgestellten Arbeiten datieren in die 1930er-Jahre, als sie schon Halluzinationen und Angstzustände malträtierten. An den jüngsten, einer mit 80 begonnenen Serie mit großflächigen, psychedelisch permutierenden Malereien, arbeitet sie immer noch.

Zwangsraum mit Ruderboot und Penissen. Im Hintergrund Kusama. Foto: Burckhardt, VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Mit zehn malt sie eine – nach ihrer Auskunft – junge Mutter mit geschlossenen Augen. Schon damals umhüllt ein Schleier aus Punkten das Gesicht. Ihre Kürbisaffinität derweil erklärt sie sich mit einem Kindheitserlebnis unterwegs mit dem Großvater über ein Blumenfeld, als sie auf einen – für sie – lebendigen, sprechenden, menschenkopfgroßen Kürbis traf.

„Er war unbeschreiblich schön anzufassen und noch ganz feucht von Tau“, beschrieb sie dieses Urerlebnis einmal selbst. Was toll ist: Die von Stephan Dietrich kuratierte Schau macht es sich nicht einfach. Das heißt: Erst einmal ist Kusamas oft avantgardistisches Frühwerk erhellend ausgebreitet. Dann erst lässt sich in einer grandiosen, den zwölf Meter hohen sogenannten Heldenraum ausfüllenden „Ballon“-Installation Instagram-Taugliches fabrizieren.

Mit Yayoi Kusamas »Narcissus Garden« war Kusama auf der Berlinale. Foto: David Zwirner

Ein Dschungellabyrinth, durch das sich gelbe, oktopusartig gepunktete Vinyl-Schlangen ranken – die an durchpulste Adern eines unbekannten Organismus erinnern. Im Zentrum ein Spiegelraum, der das Erlebnis ins Unendliche verlängert. Der freihändig übersetzte Titel: „Die Hoffnung der in der Unendlichkeit vergrabenen Punkte wird das Universum für immer bedecken.“ Die berühmten Polka Dots sind für sie ein Thema, das ihr Leben durchzieht.

Ein Brief an Nixon

Kusama ist 1929 in Matsumoto, Japan, geboren, in einem konservativen Zuhause. Die Eltern betreiben einen Saatenhandel, ihre Ehe ist ungut. Tage also verbringt Kusama unter dem Tisch in der Ecke mit der Papierschnipselproduktion für den Samenhandel. Ein früh in ein beängstigendes Seelenleben versunkenes Kind. Die Mutter eisig. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, muss Kusama, gerade mal zwölf, als Näherin in einer Fallschirmfabrik arbeiten. Dann das Trauma von Hiroshima. Sie hört Pflanzen und Tiere sprechen, sieht die Welt als Muster aus Blumen. Versenkt sich in die Betrachtung von Kürbissen. Damals schon die Vorstellung, dass Punkte und Netze sie zum Verschwinden bringen wollen.

1968 schreibt die ihr Lebtag Friedensbewegte dann einen an den US-Präsidenten Richard M. Nixon adressierten, bedrückend aktuellen Brief: „Unsere Erde ist ein winziger Polka Dot unter Millionen anderen Gestirnen, eine Himmelskugel des Hasses und des Streits inmitten der friedlichen, stillen Sphären. Du und ich, lass uns all das ändern und diese Welt zu einem neuen Garten Eden machen.“

Wandelndes Kunstwerk: Kusama um 1966 in New York. Foto: Yayoi Kusama

Erst einmal aber beginnt sie als eine der ersten Japanerinnen ein Studium an der Kunstschule in Kyoto, das ihr von zu Hause nur erlaubt wird, weil sie sich gleichzeitig in Etikette unterrichten lässt. Kusama erlernt die Kalligrafie, die Ölmalerei bringt sie sich selbst bei. Schnell wird ihr die Stickluft zu viel. Die männerdominierte japanische Gesellschaft. Der Druck, rasch in einer Ehe unterzugehen. Ein Bild wie „Schreiendes Mädchen“, 1952, Tusche und Pastell auf Papier, eine Mischung aus Edvard Munch und den Päpsten von Francis Bacon, zeigt sie voller Wut und Verzweiflung über die erdrückenden Verhältnisse.

Penisse gegen die Angst vor Sex

Ihr „tastender Weg zur Kunst“, schreibt sie später, habe ihr das Leben gerettet. „Wie oft“, heißt es in ihrer Autobiografie, habe sie an den Gleisen der Chuo-Linie gestanden (…) Kunst als Selbsttherapie. „Psychosomatische Kunst“ nennt Kusama eine in Köln prominent ausgestellte Werkgruppe, in deren Mittelpunkt das vorhin schon erwähnte, von schlaffen Stoffpenissen besetzte Ruderboot steht. Der Mittelpunkt eines mit 999 phallischen Reproduktionen tapezierten Zwangsraums. Sie bekämpft ihren Ekel vor Sex mit wiederholten Konfrontationen. Allerdings werden die dabei verarbeiteten Softskulpturen auch Anlass neuer innerer Verwerfungen.

1957 war sie in die USA ausgereist. Nach Seattle zunächst. Später kommt sie nach New York. Noch gefangen von ihrem Blick aus dem Flugzeug aus Tausenden Metern Höhe beginnt sie, erst weiße Leinwände großflächig mit Punkten zu überziehen, schwarze Punkte auf Rot zu malen, gelbe auf Grün. Die „Net Paintings“ gehören heute zu ihren bekanntesten Werken. Das Netz ist ewiges Motiv und Metapher für Kusamas ganzes Werk: Wie ein Netz sind alle ihre Arbeiten und Ideen miteinander verknüpft. Damals jedenfalls schwankt sie zwischen Produktivität und Wahnsinn. Organisiert Bodypainting-Happenings, bei denen sie Nackte mit Punkten übersät. Läuft beschirmt und im rosafarbenen Kimono als „Walking Piece“ durch Manhattan und tituliert sich selbst als „Königin der Liebe und der Polka Dots“.

Der Dom als Kulisse: Kusama-Blumen auf der Dachterrasse. Foto: mac

Sie schreibt Romane, verfasst Gedichte, collagiert, dreht Videos, verkauft frivol geschnittene Mode ihres eigenen Labels Kusama Fashion Company. Für die Japanerin ist Kunst ein weites Feld, das sich in Köln abseits des Rummels abschreiten lässt. Auch der kunsthistorisch bittere Punkt, dass Männer mit ihren Ideen Karriere machten.

Claes Oldenburg auf alle Fälle war mit seinen Softskulpturen später dran. Andy Warhol ahmte ihre Tapetenstrategien und Environments nach. Kusama, die damals auch auf der Höhe des Minimalismus war, sprang aus dem Fenster und überlebte nur mit Glück. 1972 kehrte sie nach Japan zurück. Fünf Jahre später lässt sie sich in die Psychiatrie einweisen. Unweit hat sie sich ein Atelier eingerichtet. Der Rest ist von ihrem Galeristen David Zwirner befeuerte Geschichte.

Der Dom und die Seelenruh’

1993 vertrat Kusama das lange mit ihre fremdelnde Japan bei der Biennale von Venedig. Ihre Schauen sind überall Publikumsrenner. Für Louis Vuitton hat sie eine Handtasche gestaltet. Ihre Polka Dots zieren T-Shirts, Schirme, Tassen. Wenn man so will, ist der Wunsch der letzten lebenden Pop-Artistin von Weltrang aufgegangen, nämlich universell zu werden.

In Tokio jedenfalls ist Kusama ein eigenes Museum gewidmet; eine Stiftung hält Kontakt zu der Künstlerin und hat maßgeblich an der Ausstellung mitgewirkt, die aus Basel von der Fondation Beyeler gekommen ist und nach Amsterdam weiterwandert. Schöner aber als auf der Dachterrasse des Museums Ludwig kann das unbewusst von floralen Bauplänen – den Tracheen und Tracheiden von Dünnschnitten unterm Mikroskop – inspirierte Werk Kusamas anderswo kaum wirken.

Je über eine Tonne schwere, bunt betupfte Blumen also glänzen auf dem Dach in der Sonne. Als Hintergrund der riesige Dom, ornamentiert mit steinernen gotischen Lilien et cetera. Daneben ist ein Kubus platziert. Außen verspiegelt, innen ein Meer aus tausendfarbigen Punkten. Dort die Kirche, drinnen aber endlich fernöstliche Seelenruh.

Die Ausstellung

Yayoi Kusama im Kölner Museum Ludwig. Bis 2. August. www.museum-ludwig.de