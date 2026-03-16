Hollywood-Star Sean Penn reist erneut nach Kiew – und verpasst dafür die Oscar-Verleihung. Warum der ukrainische Präsident Selenskyj ihn empfangen hat.

Kiew (dpa) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat US-Schauspieler Sean Penn in seinem Amtssitz in Kiew empfangen. «Sean, dank dir wissen wir, was ein wahrer Freund der Ukraine ist», schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken. Er erinnerte daran, dass Penn schon in den ersten Kriegstagen im Februar 2022 in Kiew war. «Und wir wissen, dass du auch weiter an der Seite unseres Landes und unseres Volkes stehen wirst», schloss er den Beitrag ab.

Penn hatte zuvor die Verleihung seines dritten Oscars in Los Angeles verpasst. Der 65-Jährige wurde für seine Rolle im Politthriller «One Battle After Another» als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion.