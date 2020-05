Das erste Mal ist oft eine Grenzüberschreitung. Was für den einen ein Wagnis bedeutet, ist für den anderen eine Kleinigkeit – in jedem Fall aber ein ganz besonderes Erlebnis. Diesmal geht es um die Resterampe des ganz kleinen Mannes: den Flohmarkt. Das Erlebte geschah an einem kalten Sonntag im März.

Der Gedanke ließ mich schaudern, zugegeben. Samstags in aller Herrgottsfrühe aufstehen, um in Eiseskälte Krempel auf einem Tapeziertisch zu verramschen. Das konnte keine gute Idee sein! Nicht für mich. Ja, gut, vielleicht für meine 22-jährige Nichte, die einen Teil des ganzen Plunders von mir abgestaubt hatte. Dass sie mich dafür in Generalhaftung nehmen und meine Zeugenschaft einfordern würde, was aus all dem Zeug wird, daran hatte ich im Traum nicht gedacht. „Kann doch lustig werden“, sagte sie, grinste und bestand auf meine Begleitung. Haha, selten so gelacht. Flohmarkt war als Studentin zum Stöbern toll. Aber dort verkaufen? Niemals!

Die Tante, schlanke 32 Lenze älter als der Twen, wollte dann aber doch nicht als Spielverderberin dastehen. Also den Hintern zusammengekniffen, eine Stunde zeitlichen Nachlass rausgehandelt („Viertel vor Acht bei Dir“), die Lütte am knapp 30 Kilometer entfernten Wohnort ihrer Eltern abgeholt, wo sie die Semesterferien verbrachte, und dann die halbe Strecke zurück zum riesigen Supermarkt-Parkplatz in Bobenheim-Roxheim, auf dem die überflüssigen Gegenstände neue Besitzer finden sollten.

Der ausgesuchte Platz entpuppt sich als viel zu zugig

Da wartet die erste Überraschung auf das altersgemischte Doppel. Mit Bändern sauber abgesteckte Fahrstraßen, professioneller Einlass – und eine satte Standgebühr von 30 Euro, die wir sicherlich nie, niemals würden einspielen können. Dachte ich. Dazu: viele, viele durch meist größere Autos oder Lieferwagen bereits belegte Plätze. Obwohl der Spaß (?) – das heißt das Auspacken – erst um 9 Uhr beginnen sollte.

Bis dahin: Prompt die falsche, windzugewandte Seite der Doppelreihen als Standplatz ausgewählt. Stundenlang eiskalte Böen im Gesicht, die lustig immer wieder die knallrote Tischdecke auf dem rohen Klapptisch aufbäumen lassen. Eine Schnapsidee, die als Blickfang Aufmerksamkeit wecken soll. Was klappt: Sonst hat das keiner.

Die Kunden: oft skurril, aber herzlich

Das alles Anfang März, kurz vor dem Corona-Shutdown. Singen im Duett gegen die Kälte, erfinden alberner Liedtexte, Tanzschritte hin und her, dazu heißer Kaffee aus der Thermoskanne. Fünffach Kleider-Lagen übereinander am Körper. So lässt sich das aushalten. Wir kriegen und behalten richtig gute Laune. Zum Spaß auch der Kundschaft: „Sie sind so nett, Sie kriegen 10 Cent extra.“ Der Satz hat Witz und Wärme, auch bei gefühlt drei Grad Celsius.

Überhaupt, die Kunden: skurril mitunter, besonders in jedem Fall – und durchweg herzlich. „Ich will die Laterne für meinen Kater. Die stelle ich ihm nachts ins Fenster, damit er heim findet“, sagt eine nicht mehr ganz junge Tierfreundin. Ob sie das ernst meint? Sieht ganz so aus. „Was haben Sie denn für Spielzeug? Ich nehm’ das für meine Enkelinnen mit“, erklärt ein mutmaßlicher Rentner im Jogginganzug, greift beherzt zu und zückt sofort den etwas abgewetzten Geldbeutel. Anrührend ist das. Das Kaffeeservice mit blauen Blüten will eine Dame unbedingt, ihr Mann eher nicht. Sie lässt es sich reservieren, will wiederkommen. Wir glauben nicht daran – dann stehen die beiden doch wieder da und tragen den Waschkorb voll Porzellan davon. Sie glücklich über die Beute, er unter dem Gewicht ächzend.

Solidarität mit der Nachbarin

Die Frau am Nachbarstand, die Kleidung verkauft für Kinder und Erwachsene, ist alleine da. In knapp fünf Stunden entsteht so etwas wie Solidarität zwischen uns. Erst Blicke, dann ein Lächeln, ein kurzer Schwatz: allein schon wegen der Toilettengänge, während derer jemand nach ihren Sachen sehen muss. Aber wohl auch, weil ihr langweilig wird, das meiste muss sie wieder in ihre großen Taschen einpacken.

Zeit haben wir reichlich, wie auch das Publikum. Erstaunlich, wie viele Menschen es an diesem kalten Sonntagmorgen auf den tristen Parkplatz treibt – und wie lange manche verweilen. Pärchen, Hundehalter, Familien. Viele Sprachen. Sehr bunt. Sehr schön. Gern wieder. Ach ja: Die Standgebühr kam mehr als raus.