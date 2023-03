Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war nicht der erste und auch nicht der beste „Dracula“-Film. Trotzdem wurde er zu einem der größten Horrorklassiker und Urmodell aller nachfolgenden Vampirfilme. Bei der Premiere von „Dracula“ vor 90 Jahren, am 12. Februar 1931, im New Yorker Roxy Theater fielen Zuschauerinnen reihenweise in Ohnmacht. Das lag vor allem an Hauptdarsteller Bela Lugosi.

Bela Lugosi als Fürst der Finsternis prägte ein ganzes Genre. Seitdem sind Vampirgeschichten ein fester Bestandteil unserer Medienwelt. Regisseur Tod Browning schuf eine beklemmende