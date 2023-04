Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufgeben war keine Option. Auch wenn das Theater nicht als systemrelevant eingestuft wird und die Bühnen vorerst geschlossen bleiben, wollte man sich „doch bitte als demokratierelevant, als unverzichtbares Regulativ für unsere Gesellschaft“ präsentieren. Das 57. Berliner Theatertreffen, das seine Leiterin Yvonne Büdenhölzer mit solch trotzigen Worten eröffnete, wurde kurzerhand zum virtuellen Ereignis mit gestreamten Aufführungen, Live-Chats und Video-Diskussionen.

Sein oder Nichtsein, das war in diesem Jahr also die Frage, die Best-of-Gala des deutschsprachigen Theaters streamen oder absagen, den „Hamlet“ aus Bochum und all die