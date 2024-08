Die Fernsehaufnahmen eines gescheiterten Mordversuchs haben die schauspielerischen Qualitäten des amerikanischen Unternehmers und Entertainment-Stars Donald J. Trump wieder einmal verdeutlicht. Als Film-, Fernseh-, Politiker-, Weisen- und Selbstdarsteller hinterließ er nicht nur Spuren in der Geschichte der Pop-Kultur, sondern heimste zudem eine Reihe von Preisen ein.

Der in New York geborene Leinwand- und Bildschirm-Star stammt bekanntlich von Pfälzer Winzern ab. Sein Großvater Friedrich kam in Kallstadt zur Welt, der 1999 verstorbene Vater Fred dann schon