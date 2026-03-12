Mit ihrer Band Wir sind Helden hat sie eine ganze Generation geprägt. Heute ist Judith Holofernes, 49, mit ihrer Kunst in einer Nische zu Hause.

Ja, doch, Judith Holofernes ist wirklich ein absolut netter Mensch, freundlich und zugewandt. Ein langes Interview im November 2018 für diese Zeitung war eine absolut positive Erfahrung. Nun hat Judith Holofernes ein ganzes Buch über das Nettsein geschrieben. Und darüber, dass es einen im Leben und in der Musikindustrie gar nicht unbedingt weiterbringt, immer die Nette zu sein.

„Hummelhirn“ heißt dieses Buch, in dem das Wort „nett“ über 200 Mal vorkommt. Es ist ihr drittes nach „Du bellst vor dem falschen Baum“, einem 2015 erschienenen Sammelband mit Tiergedichten, und „Die Träume anderer Leute“, in dem sie 2022 von ihrem Leben nach dem Popstar-Dasein erzählte. Nachdem Wir sind Helden nach zwölf Jahren und vier Alben 2012 eine Pause von unbestimmter Dauer angekündigt und sich de facto aufgelöst hatten, hatte die Frontfrau, Sängerin und Songschreiberin Holofernes noch zwei Soloalben veröffentlicht, „Ein leichtes Schwert“ und „Ich bin das Chaos“. Inzwischen hat sie sich, auch gesundheitsbedingt, komplett aus dem Popgeschäft zurückgezogen.

Auch die Familie kommt zu Wort

„Hummelhirn“ ist gleichzeitig Prequel und Fortsetzung der „Träume anderer Leute“. Es geht immer noch um Pop, die Überschriften der Kapitel sind Songtitel. Die Erzählung der Geschichte ihrer Kindheit und Jugend unterbricht sie durch Einschübe, in denen sie nicht nur auf die Zeit mit Wir sind Helden zurückblickt. Sie lässt auch ihren Mann, den Helden-Schlagzeuger Pola Roy, ihre Mutter und Freunde zu Wort kommen, die ihre Sicht auf die gemeinsame Vergangenheit kommentieren und korrigieren dürfen. Dass sich Protagonisten des Buches im Buch äußern dürfen – netter geht es ja wirklich kaum noch.

Judith Holofernes wurde am 12. November 1976 in Berlin geboren und lebt heute mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern im Stadtteil Kreuzberg. Die meisten Jahre ihrer Kindheit und Jugend spielten sich allerdings im Schwarzwald ab. Ihre Mutter Cornelia zog nach der Trennung von ihrem Mann Martin mit ihr, nicht zuletzt wegen der guten Luft für das kränkliche Kind, nach Freiburg. Judith Holofernes heißt die Autorin nicht, weil sie so bibeltreue Eltern hat – es ist ein Künstlername. Ihr bürgerlicher Name war bis zu ihrer Hochzeit Judith Holfelder-von der Tann, und in ihrem neuen Buch klärt sie über die Familienverhältnisse auf. Ihre Mutter, Jahrgang 1950, heißt mit vollem Namen Andrea Cornelia Holfelder-Reichsfreiin von und zu der Tann Rathsamhausen, und deren Bruder – Judiths Onkel – ist niemand anderer als der Rundfunkjournalist und frühere ARD-Chefredakteur Hartmut von der Tann, genauer: Jörg Hartmann Freiherr von und zu der Tann-Rathsamhausen. Judith Holofernes selbst ist nicht adlig, da ihre Mutter einen „Bürgerlichen“ geheiratet habe.

Liebevolles Bild der Mutter

Es war für die Mutter nicht die einzige Abweichung von den Normen ihres Elternhauses. Cornelia, von der die Tochter ein äußerst liebevolles Bild zeichnet, ließ die kleine Judith Ende der 70er-Jahre in einem Kreuzberger Kinderladen betreuen, in dem das liebste Spiel unter den Jungen und Mädchen „Ficken“ war: Mädchen legten sich auf ein Hochbett, und die Jungs machten eine Art Liegestütze über ihnen. Spoiler: Das gab es in Freiburg nicht, und auch sonst fiel die Familie in Südbaden auf, Judith und ihre zu einer lesbischen Lebensweise konvertierte Mutter.

Ein schusseliges, verpeiltes, verträumtes, nach eigenen Worten „komisches“ Kind ist Judith gewesen, als Erwachsene hat sie heute den Begriff „neurodivers“ dafür. Und sie war ein Kind, das immer, immer, immer gelesen hat, eins nach dem anderen von meterhohen Bücherstapeln. Das ist sicher eine Erklärung dafür, warum sie, die schon tolle Songs schrieb („Nur ein Wort“, „Denkmal“, „Gekommen um zu bleiben“), nun fantastische Bücher verfasst. Ihr vorheriges Werk „Die Träume anderer Leute“ war ein Bestseller. Aber auf den großen Bühnen spielt sich das Leben von Judith Holofernes heute nicht mehr ab. Sie hat kein Management mehr, ihre Kunst finanziert eine eingeschworene Fangemeinde auf der Plattform Patreon. Dort, man kann es sich nicht anders vorstellen, dürfte es ausgesprochen nett zugehen.

Judith Holofernes: „Hummelhirn“; Kiepenheuer & Witsch; 304 Seiten; 24 Euro.