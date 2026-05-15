Robert Pattinson begeisterte vor vier Jahren Kinogänger im «The Batman»-Film. Regisseur Matt Reeves gibt jetzt Neuzugänge für die Fortsetzung bekannt. Auch ein deutscher Star ist dabei.

Los Angeles (dpa) - Die Star-Besetzung für die Fortsetzung des Kinohits «The Batman» mit Robert Pattinson (40) in der Hauptrolle nimmt immer konkretere Züge an. In «The Batman: Part II» wird auch der deutsche Schauspieler Sebastian Koch (63, «Das Leben der Anderen», «Stauffenberg») mitspielen, wie US-Regisseur Matt Reeves (60) auf der Plattform X bekanntgab. Dazu postete er einen Filmclip aus dem Action-Streifen «Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben» (2013), in dem Koch an der Seite von Bruce Willis einen russischen Kriminellen verkörperte. Welche Rolle Koch in seinem neuen Streifen übernehmen wird, teilte Reeves nicht mit.

Der Regisseur gab mit mehreren Clips weitere Neuzugänge im Cast bekannt, darunter Scarlett Johansson, Sebastian Stan und Charles Dance. Auch zu deren Rollen äußerte sich der Regisseur nicht. US-Medienberichten zufolge soll Stan die Figur Harvey Dent spielen, Johansson dessen Ehefrau und Dance dessen Vater.

Vier Jahre nach «The Batman» stimmte Reeves kürzlich mit ersten Kameraszenen von einem Batmobil-Auto auf einer verschneiten Straße auf die im Dreh befindliche Fortsetzung ein. Aktuell ist der Kinostart für Oktober 2027 geplant.

Der erste «The Batman»-Film war im März 2022 ein großer Kinoerfolg. In der recht düsteren Comic-Verfilmung spielte Paul Dano den Riddler als psychopathischen Killer. Colin Farrell trat als Pinguin auf, Zoë Kravitz als Catwoman, Barry Keoghan als Joker.