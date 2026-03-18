Sean Penn wurde bei den diesjährigen Oscars als bester Nebendarsteller ausgezeichnet – nahm seinen Preis wegen eines Besuchs in der Ukraine aber nicht entgegen. Dort erhielt er nun eine Ersatzstatue.

Berlin (dpa) - Nachdem er seinen Oscar wegen eines Besuchs in der Ukraine nicht entgegennehmen konnte, hat Schauspieler Sean Penn in dem Land eine Ersatzstatue überreicht bekommen. Oleksandr Pertsovskyi, der CEO der ukrainischen Eisenbahngesellschaft, teilte auf der Plattform X einen Clip, in dem er dem 65-jährigen Schauspieler eine Figur in der Silhouette des Filmpreises Oscar überreicht.

Das Material dafür stamme von einem Zugteil, das durch Russland beschädigt wurde, sagte Pertsovskyi in dem Clip. «Wir konnten unseren guten Freund und treuen ukrainischen Eisenbahnpassagier nicht ohne Auszeichnung zurücklassen», schrieb er zudem auf X.

Penn bedankte sich für den «Eisens-Oscar», wie der Bahn-CEO die Statue nannte. «Wir haben keine Waffe daraus geschmolzen», ist auf der Figur laut einem Foto, das Pertsovskyi teilte, zu lesen

Penn hatte in der Nacht zu Montag (MEZ) die Verleihung seines dritten Oscars in Los Angeles verpasst. Der 65-Jährige wurde für seine Rolle im Politthriller «One Battle After Another» als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Es ist bereits der dritte Oscar für Sean Penn.

Empfang bei Präsident Selenskyj

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj empfing den Schauspieler in seinem Amtssitz in Kiew. «Sean, dank dir wissen wir, was ein wahrer Freund der Ukraine ist», schrieb Selenskyj am Montag in sozialen Netzwerken. Er erinnerte daran, dass Penn schon in den ersten Kriegstagen im Februar 2022 in Kiew war. «Und wir wissen, dass du auch weiter an der Seite unseres Landes und unseres Volkes stehen wirst», schloss er den Beitrag ab.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion.