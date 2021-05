Die Rolle des Geheimagenten James Bond machte Sean Connery weltberühmt, darauf reduzieren lassen wollte er sich aber nie. Nun ist der Schotte im Alter von 90 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Tom Cruise, Richard Gere, George Clooney und Brad Pitt – sie alle wurden schon vom „People Magazine“ für ihren Sex-Appeal ausgezeichnet. Den Titel des „erotischsten Mann des Jahrhunderts“ räumte 1999 jedoch ein deutlich älterer Kollege ab: Sean Connery, Jahrgang 1930. Zum 90. Geburtstag des Schotten im August leitete die „FAZ“ ihre Würdigung mit den Worten ein, über ihn sei „vermutlich längst alles gesagt“. Und doch bleibt es eine Herausforderung, als heterosexueller Mann über die erotische Strahlkraft des Geschlechtsgenossen zu schreiben.

Connery wird meist auf die Figur des Geheimagenten James Bond reduziert, den er – bei einem Gesamtschaffen von über 90 Filmen! – ganze sieben Mal dargestellt hat. Dieser Staatsschützer ist wenig zimperlich in der Wahl seiner Mittel und ohne Skrupel, wenn er eine schöne Frau verführen will. Das ist eine Art und Auffassung von Männlichkeit, die inzwischen nicht nur von Frauen hinterfragt wird. Ein Mann zu sein, ist nicht mehr unbedingt gleichbedeutend mit dampfend kernigem Mannestum. Männlichkeit ist nicht automatisch gleich Machismo.

Ausgerechnet die Rolle eines Schnösels verhalf Sean Connery zu Weltruhm – dabei lagen sein Wurzeln in harschem Grund. Der im schottischen Edinburgh geborene Sohn eines Lkw-Fahrers und einer Putzfrau verließ mit 14 Jahren die Schule, schuftete in diversen Jobs und wurde Seemann. Er war Gewichtheber und Bodybuilder, der seinen gestählten Körper als Aktmodell an der Kunstakademie präsentierte und zeitweise von Stütze leben musste. Ohne Sprech- und Schauspielunterricht landete er irgendwann beim Fernsehen und dann beim Film.

Sieben Mal spielte er 007

Dann kam Bond, James Bond. Als die erfolgreichen Romane um den Geheimagenten 1962 für die Kinoleinwand bearbeitet wurden, ging der Part durchaus überraschend an Connery, der zuvor lediglich etwa ein Dutzend Nebenrollen und Randfiguren gespielt hatte. Der Schotte gab dem Agenten Nr. 007 mit der Lizenz zum Töten nicht nur sein Gesicht, sondern machte die mit allerlei technischem Aufwand verbrämten, dramaturgisch und inszenatorisch eher schlichten Actionkracher zur enorm erfolgreichen Marke.

Der Smoking sitzt dem Geheimniskrämer Bond, der so gern Martini trinkt, ebenso angegossen wie Raum- und Taucheranzüge. Er bewegt sich in der Wüste und im Schnee mit derselben Grandezza, die er im Spielkasino, im Nahkampf und natürlich im Schlafzimmer zur Schau trägt. Denn James Bond ist ein Sexist, dessen Charme dennoch jede schöne Frau nahezu sofort hingebungsvoll dahinschmelzen lässt. Weibliche Wesen sind für James Bond entweder Gegnerin, steigbügelhaltende Assistentin oder betörend schöne Gespielin, deren Besetzung das Rollenfach des „Bond-Girls“ bedingte.

Dass Connery den attraktiven, auf schnelle One-Night-Stands fixierten Schnösel mit einer erkennbar distanzierten Selbstironie ausstattete, macht den Frauenhelden keineswegs zum Frauenversteher. Aber es gibt dessen vordergründigem Sex-Appeal eine verführerische Doppelbödigkeit, die abstößt und verfängt zugleich. Sean Connery formte den gewaltbereiten, sexhungrigen Lackaffen zum Sympathieträger um.

Wandel zum Charakterdarsteller

Als er das Bond-Toupet an den Nagel hängte, gestattete er dem Publikum zwar weiterhin einen Blick auf die haarige Brust. Der Wechsel ins grau melierte und facettenreichere Charakterfach glückte ihm dennoch souverän. Er drehte Komödien, Kriegs-, Action- und Abenteuerfilme, das Hitchcock-Psychogramm „Marnie“ (1954) und die ungewöhnliche Science-Fiction-Geschichte „Zardoz“ (1974), natürlich das bildgewaltige Fantasy-Märchen „Highlander“ und die düstere Literaturverfilmung „Der Name der Rose“ (beide 1986).

Seine knisternd wuchtige Präsenz machte ihn weiterhin zum Mittelpunkt jeder Szene. Zugleich fügte er sich geschmeidig in erlesene Ensembles ein und wurde für seine Nebenrolle im Gangsterdrama „Die Unbestechlichen“ (1987) mit dem Oscar ausgezeichnet. Schließlich wandte er sich Väter- und Großväterrollen zu wie in „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989), „Der erste Ritter“ (1995) und „Forrester gefunden“ (2000).

Ein Patriot durch und durch

Für die Darstellung eines alternden Meisterdiebs in „Verlockende Falle“ soll er 1999 eine Gage von 20 Millionen Dollar erhalten haben, ehe er als gealterter Abenteurer in „Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“ (2003) seine Abschiedsvorstellung gab. Kurz zuvor war der glühende schottische Patriot, der die heimische Sprachfärbung nie ganz abgelegt hat und sich immer wieder für die Unabhängigkeit seines Heimatlandes aussprach, von der englischen Königin in den Ritterstand erhoben worden. Zur Ehrung erschien er zwar nationalbewusst im Kilt, aber im Übrigen lebte er abwechselnd in Spanien und auf den Bahamas.

In Nassau, der Hauptstadt des Inselstaats, ist Sir Sean Connery nun 90-jährig gestorben.