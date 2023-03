Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine brisante Debatte beherrscht die Schweizer Medien. Und die Medien selbst stehen dabei im Mittelpunkt. Die aufgeworfenen Fragen berühren die Fundamente der Demokratie schlechthin: Wie kann der Staat Medienvielfalt und Pressefreiheit verteidigen? Darf der Staat ausgesuchten Verlagen mit Millionen Franken aus dem Steuertopf helfen? Am Sonntag entscheiden die Schweizerinnen und Schweizer an der Urne.

Kauft der Staat sich die Medien? Während Politiker und Journalisten in Zeitungen und Onlinediensten, in Radio und Fernsehen ihre Antworten geben, fällt die grundsätzliche Entscheidung an der Urne.