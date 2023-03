Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die pfälzische Schriftstellerin Ruth Istock ist tot. Nach RHEINPFALZ-Informationen starb sie bereits am 29. November im Alter von 89 Jahren in einer Seniorenresidenz in Kleinmachnow bei Berlin. Die ehemalige Gymnasiallehrerin wurde vor allem durch Erzählungen mit literaturgeschichtlichem Hintergrund bekannt.