Als Tochter von Judy Garland und Vincente Minnelli ist Liza Minnelli ein Kind des Showbusiness’, ihre Biografie eine Rückblende in ein vergehendes amerikanisches Zeitalter.

Es gibt Stimmen, die man erkennt, bevor man sie überhaupt identifizieren kann. Die Stimme von Liza Minnelli gehört dazu. Ein Ton, ein Atemzug, ein leicht kehliges Vibrato – und sofort steht eine ganze Welt vor einem: Scheinwerfer, schwarzer Samt, ein Orchester, eine Frau mit kurz geschnittenem Haar, die sich in die Musik hineinwirft, als ginge es um alles. Liza Minnelli ist eine Figur aus einer Epoche, in der Unterhaltung noch ein Gesamtkunstwerk war: Gesang, Tanz, Schauspiel, Glamour, Tragödie – und ein Leben, das mitunter genauso dramatisch verlief wie die Rollen auf der Bühne.

Liza Minnelli gehört zu jenen Künstlerinnen, die man nicht auf ein Genre festlegen kann. Sie ist Broadway-Star, Filmikone, Konzertentertainerin, Überlebende des Showgeschäfts. Und sie ist zugleich ein Bindeglied zwischen dem alten Hollywood und der modernen Popkultur.

Minnelli wurde im Rampenlicht geboren – in eine Familie hinein, die das Showbusiness bereits verkörperte. Ihre Mutter war die Sängerin und Schauspielerin Judy Garland, ihr Vater der Hollywood-Regisseur Vincente Minnelli. Für die Tochter bedeutete das: Ruhm war Normalität.

Doch hinter dem Glamour verbarg sich ein schwieriges Familienleben. Die Ehe der Eltern zerbrach früh. Da war Liza vier. Ihre weitere Kindheit und Jugend war geprägt vom Pendeln zwischen ihrer tablettenabhängigen und suizidalen Mutter und ihrem Vater, auf dessen wechselnde Partnerinnen sie chronisch eifersüchtig war. Liza Minnelli erzählte später, sie habe schon als Jugendliche gelernt, Verantwortung zu übernehmen. „Meine Mutter war ein Genie – aber ein sehr verletzliches Genie.“ Diese Ambivalenz prägte ihre künstlerische Persönlichkeit: überschäumende Energie auf der Bühne, dahinter eine fast existenzielle Emotionalität.

Schon mit 19 Jahren erhielt Liza Minnelli den „Tony Award“ für das Musical „Flora the Red Menace“. 1972 kam dann der Film, der sie unsterblich machte: „Cabaret“. Darin verkörperte sie die Nachtclubsängerin Sally Bowles im Berlin der 1930er-Jahre. Statt glamourösem Eskapismus dominiert eine düstere Atmosphäre den Film: politische Bedrohung, moralische Ambivalenz, dekadenter Glamour. Der Titelsong ist vielleicht die perfekte Minnelli-Nummer. Er beginnt fast leise, beinahe ironisch – und steigert sich zu einer explosiven Hymne auf das Leben. Sally Bowles war keine klassische Musicalheldin. Sie war verletzlich, selbstsüchtig, charmant und tragisch.

Der Preis für den frühen Ruhm war hoch

Für diese Rolle erhielt Minnelli den Oscar – und schuf eine der ikonischsten Figuren der Filmgeschichte. Doch der Preis für ihre frühzeitige Karriere war hoch. Exzessiver noch als Judy Garland stieg sie ein in das Karussell von Drogen und Entziehungskuren, Triumphen und Depressionen. Vier Ehen scheiterten.

1977 spielte Minnelli in „ New York, New York“ von Martin Scorsese. Der Titelsong – später von Frank Sinatra weltberühmt gemacht – wurde ursprünglich von Minnelli gesungen. Ihre Version ist weniger triumphal als Sinatras Interpretation. Sie klingt eher wie der Traum einer Frau, die versucht, sich in der Stadt der Möglichkeiten neu zu erfinden.

Mythos von der Diva, die immer wieder aufsteht

Ihre Konzertshows gelten bis heute als Meisterwerke des klassischen Entertainments. Minnelli singt nicht einfach – sie spielt den Song. Das unterscheidet sie von vielen Popstars ihrer Zeit. Barbra Streisand arbeitet mit vokaler Perfektion, Minnelli dagegen mit emotionaler Intensität. Bei Cher steht die Pop-Ikone im Vordergrund, während Minnelli immer die Theaterdarstellerin bleibt. Und während Bette Midler Humor und Ironie betont, spielt Minnelli oft mit einer Mischung aus Tragik und Pathos.

Im Jahr 2000 erlitt Minnelli eine lebensbedrohliche Gehirnentzündung. Doch sie kehrte auf die Bühne zurück. Solche Comebacks verstärkten ihren Mythos – die Diva, die immer wieder aufsteht. Inzwischen lebt sie jedoch zurückgezogen in Los Angeles, pflegt aber weiter den Kontakt zur Musik- und Theaterwelt. So erschein sie am 5. März, von einem Schlaganfall 2024 gezeichnet, überraschend bei den GLAAD Media Awards in Beverly Hills - auch um ihre Memoiren zu präsentieren, deren deutschsprachige Ausgabe unter dem Titel „Kids – Wait Till You Hear This“ gestern erschienen ist.