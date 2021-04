Die Opernsparte des Mannheimer Nationaltheaters ist derzeit so produktiv wie selten zuvor: Die Premiere von Puccinis „Madame Butterfly“ am Sonntagabend war bereits die dritte Neuinszenierung in dieser Spielzeit. Bis Weihnachten werden noch drei weitere folgen. Zum Vergleich: Die erste Opern-Neuproduktion am Pfalztheater in Kaiserslautern gibt es erst Ende des Monats.

Natürlich ist die Lage unverändert schwierig. So viel Platz war noch nie bei einer Mannheimer Opernpremiere. Auch im Graben, wo man wieder als Kammerorchester unterwegs ist. Christian Dellacher hat Puccinis hoch-emotionalisiertes Liebesdrama um die so unwiderstehlich unglücklich Liebende Cio-Cio-San, die von allen nur Butterfly genannt wird, in ein Corona-taugliches Format gebracht. Und das funktioniert eigentlich sehr gut.

Vielleicht haben wir uns aber auch in Zeiten der Pandemie ein neues Hören beigebracht. Wenn sich Astrid Kessler in der Titelpartie und Irakli Kakhidze als Pinkerton am Ende des ersten Aktes in eine Liebesbegeisterung hineinsteigern, von der wir ja wissen, dass sie eine ziemlich einseitige Angelegenheit bleiben wird, dann schlagen die Endorphine in unseren ausgehungerten Opernhirnen tatsächlich Blasen. So klein kann man Puccini gar nicht besetzen, dass er nicht mehr begeistern würde.

Keine ästhetische Sackgasse

Das eigens für Corona entwickelte Konzept der „White-Wall-Oper“ wird auch auf „Madame Butterfly“ angewandt. Sollte jemand Angst gehabt haben, dass die Einrichtung von insgesamt vier Opern bis Weihnachten vor einer weißen Wand, die als Projektionsfläche für Videos und Lichteffekte genutzt wird, zu einer ästhetischen Sackgasse werden könnte, so kann man nach den ersten beiden „White-Wall-Opern“ feststellen: Diese „Butterfly“ hat mit der „Zauberflöte“ vom September nichts zu tun. Die Regisseurin Maria-Magdalena Kwaschik und ihr Team mit Anna-Sofia Kirsch (Bühne) und Charlotte Werkmeister (Kostüme) finden eine ganz eigene Bildsprache für diese tragische Liebesgeschichte mit tödlichem Ausgang.

Wobei: Die Mannheimer Butterfly stirbt am Ende nicht den klassischen Bühnentod. Sie geht in ein grelles Licht, das auch die Zuschauer blendet. Ihr Schicksal wird sprichwörtlich überblendet. Was bleibt, stiftet die wunderbare Musik Puccinis.

Videos erzählen eine andere Geschichte

Auf der Wand wird in den Videos von Roland Horvath wiederum eine Geschichte erzählt, von der Puccinis Oper eigentlich nichts weiß. Es geht um Identität und um Geschlechterrollen. Ein Junge möchte raus aus seinem Körper, möchte Frau, nicht Mann werden, schminkt sich die Lippen, färbt sich die Augenbrauen, tanzt mit Perücke und in einem Sommerkleidchen.

Auch Cio-Cio-San möchte jemand anderes sein, ein anderes Leben führen. Sie sucht Liebe, nicht Begehren. Bei ihrem ersten Auftritt bewegt sie sich noch wie eine Puppe, trägt einen eng anliegenden weißen Body. Sie ist für die Männer und eben auch für Pinkerton nur ein Spielzeug. Ein Sex-Spielzeug.

Doch sie verändert sich, wird zu leidenschaftlich liebenden Frau, die nicht akzeptieren kann, dass die Liebe ihres Lebens sie nur benutzt, nur gebraucht hat. Ein Zeitvertreib war sie, den Pinkerton zurücklässt, um sich mit einer Amerikanerin zu verheiraten. Butterfly will und kann das nicht wahrhaben, sie steigert sich in eine Rolle hinein, die sie niemals wird spielen dürfen. Das gemeinsame Kind, das sie mit Pinkerton hat, ist in der Mannheimer Inszenierung nur einen Puppe. Ein Wunschtraum von einer Familie, die sie nie haben wird. Auf sie warten die anderen Männer, die sie begehren, aber niemals lieben werden. Von den vielen todtraurigen Opern-Finale ist das von „Madame Butterfly“ sicherlich eines der allertraurigsten. Taschentücher also bitte nicht vergessen beim Opernbesuch!

Musikalisch beginnt es etwas holprig

Musikalisch beginnt der Abend zwar etwas holprig, was sicherlich auch daran liegt, dass man sich an diesen zum Teil eben doch erheblich ausgedünnten Puccini-Klang erst gewöhnen muss. Aber Jänis Liepins am Pult des Nationaltheater-Orchesters gelingt es dann doch recht schnell, die keine Widersprüche duldende Leidenschaftlichkeit dieser Musik zu entfachen. Das ist trotz der kleinen Besetzung große Oper, ist ein Kraftwerk der Gefühle.

Die Produktion ist komplett mit Ensemblemitgliedern besetzt, und Astrid Kessler singt bei ihrem Rollendebüt eine großartige Butterfly. Mehr als das: Sie verkörpert diese leidenschaftliche Frau an der Grenze zur Selbstaufgabe. Man leidet mit ihr, verzweifelt mit ihr – bis zum bitteren Ende. Irakli Kakhidze ist ein strahlend höhensicherer Pinkerton, er sollte aber auf den ein oder anderen angeschliffenen, hingeseufzten Spitzenton verzichten. Bliebe noch der ebenso robuste wie kultiviert singende Nikola Diskic als Konsul Sharpless. Ergänzt werden diese Hauptpartien von der wunderbaren Julia Faylenbogen als Suzuki und Uwe Eikötter in der Rolle des schmierigen Zuhälters Goro.

Fazit: Das Nationaltheater Mannheim macht aus den Corona-Bedingungen das beste, was derzeit eben machbar ist. Der 95 Minuten lange Opernabend ist nicht das, was wir vor Corona kannten und liebten. Er wirkt aber dennoch lange nach. Weil er ins Herz schießt. Mehr kann man von der Oper nicht erwarten.

