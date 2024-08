Am 23. August wird die Schauspielerin Liv Lisa Fries beim Ludwigshafener Festival des deutschen Films mit dem Preis für Schauspielkunst geehrt. Danach läuft auf der Parkinsel ihr neuer Film „In Liebe, Eure Hilde“, in dem sie eine in der breiten Öffentlichkeit vergessene Widerstandskämpferin gibt. Mit dem Star aus „Babylon Berlin“ sprach Stefan Otto vorab am Telefon über Ludwigshafen, ihre Karriere und ihr erstes eigenes Projekt abseits des Schauspiels.

Wo erreiche ich Sie denn gerade?

Ich bin in Berlin.