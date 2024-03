Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Fernsehen fiel dem Schauspieler Fritz Wepper, der gestern 82-jährig in einem Hospiz in Oberbayern gestorben ist, die Rolle des ewigen Zweiten zu. Dass er dennoch zum enorm populären Star wurde, lag an seiner Hingabe an die stereotype Rollenfestlegung, die ihm dauerhafte Beschäftigung und - neben permanenter Präsenz in der Boulevardpresse - Beständigkeit in der öffentlichen Wahrnehmung verschaffte.

Der gebürtige Münchner − Bruder des im vergangenen Herbst verstorbenen Kollegen Elmar Wepper − bekam nach Anfängen beim Kinderfunk und im Märchenfilm eine