Lange mussten sich Fans der Elwenfels-Reihe der beiden Dürkheimer Autoren Britta und Christian Habekost gedulden: Wegen der Pandemie wurde der Erscheinungstermin des vierten Bands um ein halbes Jahr verschoben. Erst Anfang Mai durfte Privatdetektiv Carlos Herb, mittlerweile ein waschechter Elwenfelser, die Ermittlungen rund um das „Weingartengrab“ aufnehmen. Doch hat sich das Warten gelohnt?

Wer das Autorenpaar und die Elwenfels-Reihe ein wenig kennt, dem entgeht nicht, dass bei den Büchern stets das persönliche Interesse der beiden Dürkheimer mitschwingt. Natürlich geht es in allen Bänden um das Pfälzer Nationalgetränk, den Wein, gerne auch als Schorle kredenzt. Und um die Heimatregion der beiden, denn das verträumte Dörfchen Elwenfels liegt unweit von Deidesheim etwas abseits im Pfälzerwald. War es beim dritten Band noch fernöstliche Lebensphilosophie, die von einer Gruppe junger Leute in das Dorf getragen wurde, spielt beim Weingartengrab die Archäologie eine zentrale Rolle. „Es macht einfach mehr Spaß, über Dinge zu schreiben, für die man sich interessiert. Die Pfalz ist archäologisch einfach eine unfassbar spannende Gegend“, erzählt Britta Habekost.

Archäologen und Raubgräber

Tatsächlich gibt es rund um Elwenfels eine Reihe archäologisch bedeutsamer Stätten, von denen sich die beiden haben inspirieren lassen: den keltischen Ringwall bei Bad Dürkheim etwa, oder das römische Weingut am Ungsteiner Weilberg. Mit Britta Hallmann-Preuß, der Leiterin des Dürkheimer Stadtmuseums, haben sich die Autoren eine kompetente Beraterin in Sachen Archäologie an Bord geholt. Das merkt man, denn der neueste Elwenfels-Krimi taucht tief ein in die Welt der Archäologen und Raubgräber. Die Habekosts greifen dabei eine wahre Begebenheit auf, die sich unweit von Elwenfels abgespielt hat: den Fund des sogenannten Barbarenschatzes von Rülzheim, den ein Sondengänger entdeckt, geborgen und dabei archäologisch wertvolle Spuren zerstört hat. 2015 wurde der Mann dafür vor Gericht gestellt und in mehreren Instanzen verurteilt.

In die Rolle des Raubgräbers schlüpft im Weingartengrab der angesehene Archäologe Fabian Gruber, der im Auftrag der Landesarchäologie eine römische Kultstätte unter der Elwenfelser Kirche untersuchen soll. Diese war durch das Zusammensacken des Kirchturms zum Vorschein gekommen. Erste Vermutungen, Pfarrer Karl habe den Einsturz durch zu heftiges Glockenläuten ausgelöst, bestätigen sich zwar nicht, aber witzig sind Dialoge wie dieser allemal: „Mann Gottes! Ich hab dir immer gsagt, du sollst net so arg am Glockestrick zerre!“, mahnte Otto. „Jo genau“, sagte Willi. „Ich hab manchmal gedenkt, so wie du an dem Seil nuff un runner baumelscht, bimmelscht du noch de Heiland persönlich vom Himmel runter.“ „Genau des Gegenteil is passiert“, murmelte Karl. „Die Unterwelt hat sich aufgetan.“ Dort liegt die Leiche eines dubiosen Hobby-Archäologen und Raubgräbers. Ein Tagebuch, das Privatdetektiv Carlos bei der Leiche findet, eröffnet einen weiteren Handlungsstrang, der in die Nazi-Zeit führt.

Ausflug in dunkle Zeiten

Dennoch handelt es sich um einen Krimi, dem die Autoren dieses Mal aber eine starke Prise Abenteuergeschichte und einen guten Schuss Mystery mitgegeben haben. Nicht umsonst beziehen sich die Charaktere immer wieder auf Indiana Jones. „Ich glaube, jeder kennt das heimelig aufgeregte Gefühl, wenn man als Kind einen Abenteuerfilm angeschaut hat. Und jeder sehnt sich nach einem Geheimnis in seiner Nähe, das entschlüsselt werden will“, erklärt Britta Habekost einen der Gedankengänge, der sie bei der Entwicklung der Handlung des Buchs stets begleitet hat.

Geheimnisse, die entschlüsselt werden wollen, bietet das Buch ebenso viele wie Abenteuer, die Carlos, Willi, Otto, Charlotte, Cordula und all die anderen Elwenfelser während der 470 Seiten bestehen müssen. Eine Schlüsselrolle spielt der geisterhafte Traktorfahrer Erwin, denn das Tagebuch führt in die dunkle Zeit, in der er noch leibhaftig durch Elwenfels tuckerte. Es birgt nicht nur Informationen darüber, wie sich die Elwenfelser versuchten, der Nazi-Herrschaft zu entziehen, sondern hilft Carlos auch dabei, das Geheimnis um Pfarrer Karls spurlos verschwundenen Vorgänger zu lüften. Und als der heilige Wingert der Elwenfelser in Gefahr gerät, müssen sogar die Elwetritsche eingreifen.

Jagd nach der großen Story

Die im Vergleich zu den Vorgänger-Romanen deutlich komplexere Handlung haben Britta und Comedian Christian „Chako“ Habekost gemeinsam entwickelt und dabei auf das bewährte Erfolgsrezept gesetzt: Britta zeichnete für die längeren Passagen verantwortlich, „Chako“ eher für die kurzen, knackigen Textstücke und Dialoge, oft auf Pfälzisch. Gerne setzen die beiden auf das Stilmittel der Überzeichnung: etwa bei der Darstellung des social-media-süchtigen Fernsehteams, das auf der Jagd nach der großen Story – zwischenzeitlich wird in Elwenfels der Nibelungenschatz vermutet – ins Dorf kommt. Und natürlich bei den Elwenfelsern selbst, deren Überzeugung, jedes Problem lasse sich durch eine Schorle und einen Abend in der Weinstube lösen, auf ebenso liebens- wie lesenswerte Art bestätigt wird.

Lesezeichen

Britta und Christian Habekost: „Weingartengrab. Ein Elwenfels-Krimi“; Piper Verlag, 2021, 471 Seiten; 12 Euro.