„Wirkt mit und ohne Programm“, so heißt es in einem Konzertführer über „Till Eulenspiegels lustige Streiche“. Dem Stück von Richard Strauss sitzt der Schalk im Nacken. Und so, wie sich das SWR Symphonieorchester in die burleske Szenerie wirft, können wir gar nicht anders, als frechen Übermut und dreiste Narretei zu vermuten, würde der Titel dieses Schelmenstücks uns nicht ausdrücklich auf eine historische Figur aus dem 14. Jahrhundert verweisen.

Das Orchester porträtiert jenen liebenswürdigen, sich der naserümpfenden Ablehnung wie der sympathisierenden Vereinnahmung gleichermaßen entziehenden