Die 25 Finalisten für das Finale des Eurovision Song Contests (ESC) am heutigen Samstag in Wien stehen fest. Deutschland hatte Pech bei der Auslosung der Startreihenfolge.

Im zweiten Halbfinale, das wieder schwach moderiert war, setzten sich die Mitfavoriten Dänemark und Australien durch, ebenso Rumänien, Bulgarien, Ukraine, Malta, Zypern, Albanien, Norwegen und Tschechien. Ausgeschieden sind etwa der Armenier Simon, der mit Klebezetteln am Anzug antrat, und die Schweizerin Veronica Fusaro, die Seile als Requisiten benutzte, aber keinen starken Song hatte. Im zweiten Halbfinale gab es auch mehr schiefe Töne als im ersten.

Im Finale tritt Sarah Engels mit „Fire“ für Deutschland vom zweiten Startplatz an, der als schlechtester von allen gilt. Vor Gleich nach ihr singt Noam Bettan aus Israel, als letzter tritt der Österreicher Cosmo mit dem entspannten Song „Tanzschein“ an.