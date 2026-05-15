Trotz politischer Querelen im Hintergrund lassen sich die ESC-Fans in Wien ihren Spaß nicht verderben. Auch Sarah Engels hat neue Anhänger gefunden.

Von Salman Tanzeem

Am Samstag, 16. Mai, findet in Wien das Finale des 70. Eurovision Song Contest (ESC) statt. Der Jubiläumscontest sorgt in diesem Jahr vor allem aus politischen Gründen für Diskussionen. Nachdem die Europäische Rundfunkunion EBU an der Teilnahme Israels festgehalten hatte, sagten mit Spanien, den Niederlanden, Irland, Island und Slowenien gleich fünf langjährige Mitgliedsländer ihre Teilnahme ab.

Trotzdem ist die Stimmung vor Ort in Wien hervorragend. Die Tickets für die Shows waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, und in der österreichischen Hauptstadt ist der ESC überall spürbar. Im Eurovillage, im Euroclub und in den zahlreichen eigens eingerichteten Eurocafés feiern ESC-Fans gemeinsam die weltweit größte Musikshow.

In Feuerrot auf den Türkisen Teppich

Für Deutschland tritt in diesem Jahr Sarah Engels mit dem Song „Fire“ an. Die ehemalige DSDS-Kandidatin setzt auf eine klassische ESC-Dance-Nummer mit viel Energie und einer aufwendigen Bühnenshow.

Bereits bei der Eröffnungsfeier auf dem „Turquoise Carpet“ zog Sarah Engels in einem feuerroten Kleid viele Blicke auf sich. Im Gespräch zeigte sich die Sängerin voller Vorfreude auf das Finale. Für sie gehe mit der Teilnahme am Eurovision Song Contest „ein großer Kindheitstraum in Erfüllung“.

Ein neuer Auftakt

Im Vorfeld war der deutsche Beitrag teilweise kritisch diskutiert worden. Einige ESC-Fans fühlten sich an frühere Wettbewerbsbeiträge erinnert – insbesondere an den zyprischen Beitrag „Fuego“ von Elena Foureira aus dem Jahr 2018. Zudem gilt Sarah Engels eigentlich eher als starke Balladen-Sängerin. Manche Fans waren deshalb der Meinung, dass sie mit einer gefühlvollen Ballade ihr stimmliches Potenzial noch besser hätte zeigen können.

Bei der ersten Probe wurde jedoch deutlich, dass der erstmals für den ESC verantwortliche SWR auf diese Diskussionen reagiert hat. Die Performance beginnt nun mit einem atmosphärischen Piano-Intro, bei dem Sarah Engels ihre gesanglichen Qualitäten besonders zeigen kann. Zunächst tritt sie in einem eleganten Kleid auf, bevor die Show später deutlich dynamischer und „feuriger“ wird.

„Dabei sein ist alles“

Danach dominieren Flammen, LED-Effekte und Tanz die Inszenierung. Sarah Engels trägt ein goldfarbenes, sehr knappes Bühnenoutfit und wird von vier Tänzerinnen begleitet. Auch ein klassischer ESC-Dancebreak darf natürlich nicht fehlen. Vor allem gesanglich präsentierte sich die Kölnerin bei der Probe sehr sicher.

Starke Probe: Sarah Engels in Wien. Foto: Jens Büttner/dpa

Ob es am Samstag für eine Spitzenplatzierung reicht, bleibt abzuwarten. Sarah Engels selbst sieht den Wettbewerb entspannt: „Für mich steht das Erlebnis im Vordergrund. Natürlich würde ich mich über eine gute Platzierung freuen, aber dabei sein ist alles.“

Als große Favoriten gelten derzeit Finnland, Griechenland und Frankreich. Das Finale des Eurovision Song Contest wird am Samstag, 16. Mai, ab 21 Uhr live im Ersten übertragen.