Es hat seinen Grund, dass der mitreißende Wettbewerbsfilm „Fatherland“ über Thomas Mann mit Sandra Hüller nicht von einem Deutschen gedreht wurde.

Es ist Ende Juli 1949, zum ersten Mal nach dem Krieg kehrt der Schriftsteller Thomas Mann, inzwischen 74, aus den USA, wohin er vor den Nazis floh, nach Deutschland zurück. In Frankfurt am Main möchte er die Goethe-Medaille entgegennehmen und sieben Tage später in Weimar, in der sowjetischen Besatzungszone, den Goethe-Nationalpreis. Seine Tochter Erika chauffiert ihn in einem schwarzen Buick durch ein Land, das unter den Folgen des Krieges leidet.

Das Verhältnis der beiden ist nicht einfach – das bringt der polnische Regisseur Pawel Pawlikowski in seinem Film „Fatherland“ genauso bildstark auf den Punkt wie die zerstörten Straßenzüge. Gedreht ist alles in kargem Schwarz-Weiß mit sorgsam ausgesuchten Bildern: klassisches Kunstkino auf dem Höhepunkt – der erste Favorit im Wettbewerb von Cannes. Das Thomas-Mann-Bild – hierzulande wird er ja eigentlich nur verehrt – bekommt hier tiefe Kratzer, wenn ihm der Preis in Weimar wichtiger ist als die Beerdigung seines Sohnes Klaus, der sich gerade in Paris das Leben nahm. Mit dem nackten August Diehl als Klaus Mann im Bett mit seinem Liebhaber, mit Erika telefonierend, hat der Film auch einen ungewöhnlichen Beginn.

Kratzer im Thomas-Mann-Bild

Sandra Hüller ist die stets resolute vernünftige Managerin Erika, die ihren Vater führt, der als eitel, opportunistisch und und realitätsfern dargestellt wird – und natürlich spielt sie Hanns Zischler als ihr Vater, der kaum Rührung zeigt, locker an die Wand und hätte mal wieder den Darstellerpreis verdient. Manchmal bricht es aus ihr raus: „Du hast dir eine Festung aus Worten gebaut!“, schreit Erika den Vater an, so wie sie vorher aus dem Hotelfenster „ihr Faschistenpack“ ruft, als junge Männer Nazilieder grölen. Man sieht die Manns eloquent sprechend bei den Empfängen mit Nazi-Größen wie Gustav Gründgens (Joachim Meyerhoff), aber auch stumm bis wortkarg zusammen im Auto und beim Essen.

Der Film, eine Co-Produktion von Mubi, ist in Deutschland erdacht worden, das Drehbuch schrieb Henk Handloegten („Babylon Berlin“) mit dem polnischen Regisseur Pawel Pawlikowski (68), der schon einen Oscar hat. Ihn hatte ein anderer Oscar-Preisträger, Mitproduzent Edward Berger, angefragt, weil er meinte, dass der Blick auf die Manns von einem nicht deutschen Regisseur besser sei. Das Ergebnis ist eine knapp und perfekt inszenierte Charakterstudie, die unter die Haut geht, und ein ungeschönter Blick auf die beiden Nachkriegsdeutschlands, den es so noch nie gab – ein Meisterwerk.