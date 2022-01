Selbst Halbgötter sind sterblich, wenn ihr Heldenstatus an die Kinoleinwand geknüpft ist. Einen Tag nach seinem 89. Geburtstag ist Mark Forest gestorben, der ab 1960 in mehr als einem Dutzend italienischer Sandalenfilme den ölglänzenden Muskelmann gab.

m Gefolge der nicht minder gestählten Bodybuilder Steve Reeves und Gordon Scott stieg er mit „Die Rache des Herkules“ in die Serienproduktion des naiven, aber kolossalen Kraftakt-Kinos made in Italy ein. In wechselnden Epochen aus Geschichte und Mythos spielte er den überirdisch starken Lendenschurzträger Maciste, daneben den „Stärksten unter der Sonne“ (1963) und einen der „Gewaltigen Sieben“ (1962).