Zoe Saldaña spielt in den «Guardians of the Galaxy»-Filmen sowie in den «Avengers»-Filmen die Superheldin Gamora. Heute würde sie manches am liebsten neu aufnehmen und besser machen, erzählt sie nun.

Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Zoe Saldaña würde eigenen Worten zufolge gern ihre «Avengers»-Filme noch einmal neu aufnehmen, um ihrer Marvel-Superheldin Gamora gerechter zu werden. «Ich wünschte, ich könnte zurückgehen und noch einmal drehen, was Gamora in den "Avengers"-Filmen durchgemacht hat», sagte die 46-Jährige dem US-Magazin «Variety». Sie habe vermutlich die Idee der «exzellenten» Filmemacher Joe und Anthony Russo damals noch «nicht ganz verstanden», erklärte sie.

Saldaña spielt in drei «Guardians of the Galaxy»-Filmen sowie in «Avengers: Infinity War» (2018) und «Avengers: Endgame» (2019) die Superheldin Gamora, die Ziehkind des Marvel-Schurken Thanos ist. Gamoras schwierige Beziehung mit ihrem Vater hätte sie gern noch einmal mit «mehr Einsatz» gedreht, führte Saldaña aus. «Ob sie nun die Möglichkeit hat, sich zu versöhnen oder zu heilen oder zu reparieren oder einfach von dieser Person wegzugehen - das wäre eine großartige Gelegenheit gewesen, wenn ich mir dessen damals etwas mehr bewusst gewesen wäre.»

Saldaña spielte zuletzt in der musikalischen Krimikomödie «Emilia Pérez» und wurde dafür unter anderem bei den Filmfestspielen in Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet.