Was hat das Land Sachsen mit dem Hit «Am Fenster» der Band City zu tun? Auf den ersten Blick gar nichts - wäre da nicht diese Fiskalerbschaft.

Dresden (dpa) - Sachsen verdient als Erbe am DDR-Kultsong „Am Fenster“ von City mit. Im vorigen Jahr seien dem Freistaat rund 10.000 Euro an Tantiemen und Lizenzgebühren zugeflossen, teilte das Finanzministerium in Dresden mit.

Sachsen sei durch eine sogenannte Fiskalerbschaft zu diesen Einnahmen gelangt. Der Staat als Erbe kommt immer dann ins Spiel, wenn ein Mensch keine Verwandten oder keinen Partner hatte oder diese die Erbschaft ausgeschlagen haben.

Dem Liedtext von „Am Fenster“ liegt ein Gedicht der Lyrikerin Hildegard Maria Rauchfuß zugrunde. Sie starb 2000 in Leipzig. Der Freistaat Sachsen erbte ihren Nachlass.