Der Dokumentarfilm „A Black Jesus“ eröffnet die 42. Ausgabe des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis, teilten die Veranstalter mit. Das Saarbrücker Festival, das sich auf Nachwuchsfilme spezialisiert hat, wird 2021 coronabedingt von 17. bis 24. Januar rein digital ablaufen.

Der Debütfilm von Luca Lucchesi, geboren 1983 in Palermo, beleuchtet laut den Festivalmachern die Verehrung einer schwarzen Jesus-Statue in einem sizilianischen Dorf – eine Tradition, die in Siculiana seit mehreren Jahrhunderten betrieben wird. Vor allem aber geht es um die Spannungen, die im Dorf entstehen, als eine Gruppe dort in einer ehemaligen Villa untergebrachter Geflüchteter an der religiösen Tradition teilhaben möchte: Ein 19-Jähriger aus Ghana bitte darum, bei der alljährlich am 3. Mai stattfindenden Prozession mit zwei Freunden als Träger der Statue mitwirken zu dürfen.

Die Idee zum Film kam Luca Lucchesi, dessen Vater aus Siculiana stammte, als er bei einem Besuch in der Dorfkirche sah, wie einige afrikanische Migranten betend vor der Statue des schwarzen Jesus knieten, während draußen Dorfbewohner gegen das Flüchtlingszentrum demonstrierten. Das Filmteam möchte „zu einem Dialog über Solidarität und Inklusion in unserer Gesellschaft einladen: Jeder von uns ist an einem bestimmten Punkt seiner Lebensreise mal ein Fremder“.

Wim Wenders hat den Film produziert

Den Dokumentarfilm hat Ophüls-Ehrenpreisträger Wim Wenders produziert. Der Film hinterfrage „angesichts einer sich massiv verändernden Welt die Konsistenz unserer christlichen Werte in Europa“, beschreiben Festivalleiterin Svenja Böttger und der künstlerische Leiter Oliver Baumgarten „A Black Jesus“.

Die Eröffnungsreden des Festivals sollen am 17. Januar ab 19.30 Uhr kostenfrei über eine für das Festival entwickelte Streaming-Plattform verfügbar sein. „A Black Jesus“ läuft dann ab 20 Uhr kostenpflichtig, Karten gibt es ab 10. Januar im Vorverkauf.

Benannt ist das Festival nach dem in Saarbrücken geborenen Regisseur Max Ophüls (1902-1957). Spiel-, Dokumentar-, Kurz- und mittellange Filme konkurrieren um Preise mit einem Gesamtwert von über 110.00 Euro. In diesem Jahr gewann der Film „Neuland“ von Regisseur Johannes Maria Schmitt den mit 36.000 Euro dotierten Hauptpreis.

Kontakt

Informationen über das Festival und das Kartensystem gibt es online unter https://ffmop.de/service_2021