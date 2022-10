Der Saarbrücker Architekt Bernhard Focht starb, wie erst jetzt bekannt wurde, vergangene Woche. Geboren wurde der Vollblutarchitekt 1939 in Regensburg, wo er in der Umgebung der dortigen Dombauhütte aufwuchs. Als er zehn war, kam er mit seiner Familie ins Saarland, wohin es ihn nach dem Studium an der Technischen Hochschule München wieder zog. Seit 1971 arbeitete Focht als freier Architekt, seit 1980 war er Professor für Entwerfen und Gebäudelehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Die weitaus meisten seiner Aufträge in den nächsten Jahrzehnten resultierten aus gewonnenen Wettbewerben. Seine Schulen, Wohn-, Freizeit- und Gewerbebauten, Geschäfts- und Verwaltungshäuser sind technisch und konstruktiv, funktional und ökologisch immer auf dem neuesten Stand gewesen. Besonderes Augenmerk legte Focht auch auf die Kunst am Bau. Seine Architekturen sind modern, aber nicht modisch. Zu seinen bekanntesten zählen das Firmengebäude der UKV in der Moltkestraße in Saarbrücken, der Scheer Tower dort. Oder das Kaufmännische Berufsbildungszentrum in Brebach. In Mannheim baute das Büro Focht + Partner zudem das Werkhaus des Nationaltheaters. In die Pfalz hat sich Bernhard Focht mit dem Grünstadt-Sausenheimer Weingut Gaul eingeschrieben, einem solitären Kubus mit hinterlüfteter Fassade aus Cortenstahl, der als Weinprobierstube, Betriebsleiterwohnung und Weinkeller dient.